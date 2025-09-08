◇セ・リーグ 阪神2―0広島（2025年9月7日 甲子園）

藤川球児は両手を天に掲げ、心を解放していた。その名の球児のように喜びを爆発させた。歓喜の渦に紛れた。

喜怒哀楽を表に出すのは珍しい。監督として「一喜一憂しない」と決めた。昨秋就任後、最初のミーティングで選手にも伝えた。イズムは浸透し、坂本誠志郎は「負けても引きずらない、勝っても浮かれ過ぎない。感情の浮き沈みなく、野球ができた」と話した。

「野球では極めてまれにしか笑うことができない」と、大リーグの名フロントマン、サンディ・アルダーソンが語っている。ジョージ・F・ウィル『野球術』にある。「悲しい話だが、結局どの試合がシーズンの頂点だったのかは、決してわからない。常に浮かれ過ぎず、落ち込み過ぎぬようにという古い警句は、つまり平常心を保てということだ。いつだって一寸先は闇なんだから」

藤川はこの警句を胸に「闇」の道を一歩一歩進んできた。大リーグでの経験は食事や練習法などの選手の健康管理、データの利活用で生きた。頻繁な登録・抹消は「70人の選手をたった10日間で入れ替えできる」と大リーグではかなわぬ制度を利用した戦略だった。

球団本部長・嶌村聡は「常に思考している監督。朝起きてから頭はずっと回っている」と話した。思考癖は現役当時からで2012年の著書『ピッチング・バイブル』に「ずっと考え事をしている」とあった。監督になると「私人としての自分は捨てた」と強まり、家族や趣味の時間を削った。テーマの「没頭」である。「24時間のうち試合は4時間。残りの20時間をいかに過ごすか」

修行僧のような、あまりの姿勢に、開幕後「桜を見ましたか」と聞くと「全く目に入りません」という。読書や映画、音楽などから勝負勘や大局観が養われるというプロ棋士・羽生善治の話を伝えた。4月21日、東京であった財界人の猛虎後援会で「スポニチの内田さんに指摘されました」と話したそうだ。

今では球場で雨や虹や月を「美しい」と愛（め）でることができる。この夜は満月が見下ろしていた。自宅に釣りやバイクなど趣味の小屋を増築する心の潤いがある。指揮の幅広さにもつながろう。

前監督の岡田彰布（現オーナー付顧問）は現役時代の恩師。信頼で結ばれていた。07年には10連投で10連勝を呼んだ。08年は岡田の辞任表明後に戦ったクライマックスシリーズ（CS）では藤川が決勝弾を浴びて敗れた。2人は涙で握手を交わし、岡田は「おまえで終われて良かったよ」と声をかけている。

だが今回の監督交代の後、岡田は放送の解説で繰り返し辛らつな言葉を発していた。藤川は「岡田さんは解説のプロですから」と理解していた。

岡田は一昨年、自身が監督だった05年以来の優勝に導いた。勝てるチームを残した自負があった。「遺産」の使い方が気になるのだろう。

岡田も最初に監督に就いたのは星野仙一が優勝した直後で相続の難しさを知る。古い話だが、阪急を常勝チームに仕立てた西本幸雄の後を継いだ上田利治は「西本遺産」との評判に「強みを生かすのは当然」と言った。

マネジメントに興味がある藤川はドラッカーの「強みの上に築け」を知っていよう。盤石の投手力や堅い守備陣、四球を選べる打線など岡田時代の強みを引き継いだ。

先発・才木浩人が危険球退場したこの夜は逆に救援陣の強みを示す結果となった。緊急登板の湯浅京己から岩崎優まで6投手で零封した。

3年前、親会社の親会社、阪急阪神ホールディングス（HD）の意向が強く働いて岡田は就任した。球団が描いた人事ではなかったが、この継承の順番こそ正解だった。

球団顧問として背広で駆けつけた岡田はベンチで藤川の胴上げを見守り、握手を交わした。

両監督と付き合ってきた球団社長・粟井一夫は「2人は根っこで同じ心でつながっている」とみていた。「それはタイガースへの強い愛情です」

昨年10月の就任時、藤川に手紙を書いた。岡田の言葉「長いタイガースの歴史からすれば、監督なんてほんの一コマに過ぎん」を紹介した。五木寛之の『大河の一滴』などを引用した。伝統や先人への敬意に満ちた藤川に老舗球団を引き継ぐ資格はあると伝えた。

返事があった。「頑張っている人、苦しんでいる人、幸せになりたい人。そんな人たちの心に寄り添えるように生きていきます」。この「ファンのために」の姿勢こそ「遺産」なのだ。球団創設90周年。「ミスター・タイガース」藤村富美男はじめ、先人たちが伝えてきた猛虎の心だった。＝敬称略＝

（編集委員）