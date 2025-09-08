こんなに安くていいのッ？！（驚）【シャトレーゼ】期間限定「アイス・和菓子」

本格スイーツがリーズナブルな価格で買える【シャトレーゼ】には、期間限定で販売されている「アイス・和菓子」も複数あります。マニアも絶賛のイチオシをピックアップしたので、お買い物の参考にしてみて。

パケ買いしたくなりそう！「やわらか氷バー あまおう苺」

シャトレーゼマニアの@mame48goさんが「まず言いたい！ これ、おいしい！！」と大興奮のこちらは、人気シリーズ「やわらか氷バー」の季節限定フレーバー「あまおう苺」です。いちごがデザインされたピンクのパッケージが可愛くて、見つけたらつい手に取ってしまいそう。「南アルプス・白州名水使用」というのも、シャトレーゼならではで味にも期待できそうです。

専門店のかき氷風アイスが100円以下！

公式サイトで「専門店の『ミルク苺かき氷』をイメージ」したと紹介されているこちら。外側はあまおうピューレのアイス、内側は苺の果肉が入ったかき氷の2層仕立てになっています。値段はなんと\97（税込）。いちご好きは試してみる価値ありかも。

食べ応えがありそう！「粗搗き大福 くるみ醤油」

大福というと、もっちりなめらかなお餅で粒あんやこしあんなどを包んだのが一般的ですが、こちらは、見た目からもわかる生地の粒感が特徴。もち米を完全に潰さずに、形が残るように仕上げられた大福は、他にはない食感を味わうことができそうです。

あんにも生地にもこだわり満載！

生地には醤油パウダーが練り込まれているので、醤油の風味が感じられそう。さらに、中の粒あんにはくるみのローストが入っていて、@mame48goさんによると「味わいにも食感にもよいアクセント」になっているそう。値段は\129（税込）。こちらも季節限定なので、見つけたら即GETがおすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mame48go様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A