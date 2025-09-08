この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」にて、市ノ澤翔氏（倒産させないプロ）が「信用できない信用金庫が実はある。倒産させないプロとして、こっそり教えます。」と題し、普段推奨している信用金庫との付き合い方とは逆に、信用してはいけない信用金庫の特徴や見極め方について詳しく語った。



冒頭で市ノ澤氏は、「金融機関と良好な関係を築いていかないと、必要な時にお金を借りれるという状態を作れない」と中小企業経営における資金調達の重要性を強調。その上で、「信用してはいけない信用金庫っていうのがあるんだよね」と切り出し、「信用金庫でも注意が必要」と警鐘を鳴らした。



一般的に信用金庫は「親身になって寄り添ってくれる」「困ったときに助けてくれる可能性がある」「不要な商品を押し売りしない」など、銀行よりも中小企業に“温かい”イメージがある。しかし、「過信してはいけない。何が何でも信用金庫がいいということではない」と述べ、「中には銀行並みに営業ノルマを押し付けて“ゴリゴリ営業”してくる信用金庫も存在する」と具体例を挙げた。



さらに「口コミも大事な情報源。Googleマップや税理士からの情報も活用して、営業がしつこい、高圧的だ、といった悪い評判が多いなら距離を置いた方が安心」と独自の視点を示した。担当者や支店長の方針によってスタンスが大きく変わるため、「３年くらいは様子見の距離を置くのも選択肢」とアドバイス。一方で、「店長や担当者が変われば、まったく違う印象になる場合もあるから、柔軟に判断してほしい」とも呼びかけた。



市ノ澤氏は信用金庫・信用組合で実際に発生した汚職事件や、預けた現金が着服されるケースにも触れ、「100％信用金庫だからといって信用しては痛い目を見てしまう可能性がある」と警戒を促す一方、「会社にとってマイナスな提案をしてくる信用金庫には毅然と断れる姿勢を。断れないなら付き合いをやめるべき」と強調。正しい信用金庫の選び方として「会社にとって本当にプラスになる提案をしてくれる担当者や支店と付き合うべき」とポイントを整理した。



また、「決算書を磨き上げ、金融機関から“貸したい”と思わせる中身をつくる」「地域社会への貢献は信用金庫が重要視する“貸す動機”のひとつ」など、良好な金融機関との関係を作る具体的な方法も指南。定期的な経営報告や情報公開の徹底についても、「タイムリーに、積極的に数字を出すことで金融機関の不安を払拭し、関係値は格段に良くなる」と実体験に基づいて語った。



動画の最後には、「社長が実現したい夢や目標を叶えるためには、金融機関と良い関係を築くことは切り離せない。今回の話を参考に、一緒に黒字経営を目指していきましょう」と締めくくり、視聴者へ前向きなエールを送った。