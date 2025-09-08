ÉáÄÌ¤Î¿Í¤Ï¡Ö½ñ¤¤Ê¤¬¤éÄ¾¤¹¡×¡¢¤Ç¤Ï½ñ¤¯¤Î¤¬Áá¤¤¿Í¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡©
¡Ö½ñ¤¯¤Î¤¬ÃÙ¤¤¡×¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤ÎÊýË¡
20ËüÉô¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡¢200ºý¤Î½ñÀÒ¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿ÊÔ½¸¼Ô¡¦¾±»ÒÏ£»á¡£NewsPicks¡¢note¤ÇÂç¥Ð¥º¤ê¤·¤¿¡Ö´¶¤¸¤Î¤¤¤¤¿Í¡×¤ÎÊ¸¾Ï½Ñ¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤¿½ñÀÒ¡Ø¤Ê¤¼¡¢¤¢¤Î¿Í¤ÎÊ¸¾Ï¤Ï´¶¤¸¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤ò¾å°´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¡¢¼þ°Ï¤«¤é¡Ö»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡Ö°õ¾Ý¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö¿®Íê¤Ç¤¤ë¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÊ¸¾Ï¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ë¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢1000¿Í¤ÎÄ´ºº¤ÈÃø¼Ô¤Î10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ëÊÔ½¸·Ð¸³¤«¤é¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤Î»þÂå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡¢¤É¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤â´¶¤¸¤è¤¯ÅÁ¤ï¤ë½ñ¤Êý¡×¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ñ¤»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¡Ö²¼½ñ¤¡×¤òÍÑ°Õ¤·¤è¤¦
¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤ÊÇº¤ß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¦Æ±¤¸Ê¸¾Ï¤ò²¿ÅÙ¤â½ñ¤Ä¾¤·¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Á°¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤
¡¦Äó°Æ»ñÎÁ¤ÎÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤¯¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë
¡¦¥á¡¼¥ë¤ä¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢1000»ú¤òÄ¶¤¨¤ëÊ¸¾Ï¤Ï½ñ¤¯¤Î¤¬¶ì¼ê
¤Ü¤¯¼«¿È¡¢¶î¤±½Ð¤·¤ÎÊÔ½¸¼Ô»þÂå¤Ï¡¢A4¤Î´ë²è½ñ¤ò1Ëç¤Þ¤È¤á¤ë¤Î¤Ë3»þ´Ö°Ê¾å¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÃæ¤Ë¤ÏÊÌ¤Î»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢´ë²è½ñ¤ÏÌëÃÙ¤¤»þ´Ö¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÂ®¤¯½ñ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©
·ëÏÀ¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢½ñ¤¯¤Î¤¬Â®¤¤¿Í¤Ï¡Ö²¼½ñ¤¡×¤ò½àÈ÷¡¦³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤Ë¤¤¤¦¤È¡¢ºÇ½é¤Ë¡Ö²¼½ñ¤¡×¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é²ÃÉ®¡¦ºï½ü¡¦À°Íý¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö½¤Àµºî¶È¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
±ÛÀî¿µ»Ê¤µ¤ó¤ÎËÜ¡Ø»þÃ»¤Î°ìÎ®¡¢ÆóÎ®¡¢»°Î®¡Ù¤Ë¤â¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»°Î®¤Ï¡¢½¤Àµ¤¹¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¡¢
ÆóÎ®¤Ï¡¢½ñ¤¤Ê¤¬¤é½¤Àµ¤·¡¢
°ìÎ®¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤ò½ñ¤½ª¤¨¤Æ¤«¤é°ì³ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë
1Ê¸¤º¤Ä¿äÚÊ¤·¡¢´°àú¤ÊÊ¸¾Ï¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢»þ´Ö¤¬¤¤¤¯¤é¤¢¤Ã¤Æ¤âÂ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤³¤Ã¤Á¤òÀ°¤¨¤¿¤é¤³¤Ã¤Á¤âÄ¾¤µ¤Ê¤¤¤È¡Ä¡Ä¡×¤È¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ÎÉé¤ÎÏ¢º¿¤òÄ¾¤¹¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤ÎÊýË¡¤¬¡Ö²¼½ñ¤¤Î³èÍÑ¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤¤¤¯¤é²¼½ñ¤¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤à¤ä¤ß¤ä¤¿¤é¤Ë½ñ¤¿Ê¤á¤ë¤Î¤ÏÈó¸úÎ¨¤Ç¤¹¡£¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤¦¤«¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ºÇ½é¤Ë¡Ö¹ü³Ê¡×¤ò·è¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¸¾Ï¤Î¹ü³Ê¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º°Ê²¼¤Î4¤Ä¤ò½ñ¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¥¿¡¼¥²¥Ã¥È
¡ÖÃ¯¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤«¡×¡ÖÃ¯¤Ê¤é´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¡×¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ»ö¤Ê¤é¡Ö½ñ¤¯¤Î¤¬ÃÙ¤¯¤ÆÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë20¡Á40Âå¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢Çº¤ß¤ä¥Ë¡¼¥º¡¦Ç¯Âå¤òÂç¤Þ¤«¤ËÀßÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¢ ¥Æ¡¼¥Þ¡¿ÆÉ¤ß¼ê¤Î¥´¡¼¥ë
¡Ö¼çÂê¤Ï²¿¤«¡×¡Ö¤³¤ÎÊ¸¾Ï¤òÆÉ¤à¤³¤È¤Ç²¿¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¡×¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ»ö¤Ê¤é¡Ö²¼½ñ¤¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½ñ¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¾å¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
£ ²¾¥¿¥¤¥È¥ë
²¾¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ïµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¡Ö¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¡×¤È¡Ö¥Æ¡¼¥Þ¡×¤ò¤¿¤ÀÃÖ¤¯¤À¤±¤ÇOK¤Ç¤¹¡£
¤ ¹½À®¡Ê¸«½Ð¤·¤Å¤±¡Ë
3¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸«½Ð¤·¡×¤òÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ»ö¤Ê¤é°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ ¤Ï¤¸¤á¤Ë
¡¦ ²¼½ñ¤¤¬É¬Í×¤ÊÍýÍ³
¡¦ ²¼½ñ¤¤òÍÑ°Õ¤¹¤ëÊýË¡¡
¡¦ ²¼½ñ¤¤òÍÑ°Õ¤¹¤ëÊýË¡¢
¡¦ ²¼½ñ¤¤òÍÑ°Õ¤¹¤ëÊýË¡£
¡¦ ¤Þ¤È¤á
¡Ê³ÆÉ½¸½¤Ï¡¢¶ñÂÎ²½¤·¤Æ¤âOK¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¹½À®¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡Ö3¤Ä¤¯¤é¤¤ÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²¼½ñ¤¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç2¤Ä¤Ë¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ë
¡Ö¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¡×¡Ö¥Æ¡¼¥Þ¡¿ÆÉ¤ß¼ê¤Î¥´¡¼¥ë¡×¡Ö²¾¥¿¥¤¥È¥ë¡×¡Ö¹½À®¡×¡£¤³¤Î4¤Ä¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢ÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤â¤¹¤°Î©¤ÁÊÖ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤ËÊ¸¾Ï¤¬Â®¤¯»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ü³Ê¤Å¤¯¤ê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢²¾¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç·è¤á¤ë¤³¤È¡£¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸å¤«¤é¤¤¤¯¤é¤Ç¤âÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï²¾ÃÖ¤¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤È¤Ï¡Ö1¤Ä¤Î¸«½Ð¤·¤Ë¤«¤±¤ë»þ´Ö¡×¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£5Ê¬¤Ç¤â10Ê¬¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹¤¯»þ´Ö¤ò¤«¤±¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤â¸Â¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÇÂç30Ê¬¤òÌÜ°Â¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·»þ´ÖÆâ¤Ë½ñ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¶¯À©Åª¤Ë¼¡¤Î¸«½Ð¤·¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£Æ¬¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢¼¡¤ÎÌäÂê¤ËÄ©¤à¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤³¤Ç2ÅÀ°Õ¼±¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1¤Ä¤á¤Ï¡¢Ä´¤ÙÊª¤Ï¸å²ó¤·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£½ñ¤¯¤Î¤ò»ß¤á¤ÆÄ´¤Ù»Ï¤á¤ë¤È¡¢±ý¡¹¤Ë¤·¤Æ¥ê¥º¥à¤¬Êø¤ì¡¢½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÏÀÖ»ú¤Ç¡ÖÍ×¥ê¥µ¡¼¥Á¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¸ÀÍÕ¤ò½ñ¤Î¯¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2¤Ä¤á¤Ï¡¢²¾¥¿¥¤¥È¥ë¡Ê¡Ö¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¡×¤È¡Ö¥Æ¡¼¥Þ¡¿ÆÉ¤ß¼ê¤Î¥´¡¼¥ë¡×¡Ë¤Ï¾ï¤ËÆ¬¤ÎÊÒ¶ù¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¡£¤³¤³¤òËº¤ì¤ë¤È¡¢½ñ¤¿Ê¤á¤ëÊý¸þ¤ò¸í¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²¼½ñ¤¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤¢¤È¤Ïºï½ü¤·¤ÆÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¹¾·ò»°Ïº¤â¡Ö¾Ã¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ñ¤¯¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¸À¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½ñ¤¯¤Î¤¬ÃÙ¤¤¿Í¤Ï¡Ö½ñ¤¯¡á½ñ¤¯¡×¤ÈÊ¸»ú¤É¤ª¤ê¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö½ñ¤¯¡á½ñ¤¤¤Æ¾Ã¤¹¡×¤ÈÇ§¼±¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ü¤¯¤Ï¼ã¤¤¤³¤í¡¢¤³¤Î¤ä¤êÊý¤Ç½ñ¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1988Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÊÔ½¸¼Ô¡£·Ð±Ä¼ÔÀìÌç¤Î½ÐÈÇ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ë¡¼¥½¥¦¥ëÂåÉ½¼èÄùÌò¡£¼ê¤¬¤±¤¿ËÜ¤Ï200ºý°Ê¾å¡¢¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò100Ê¸»ú¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¡Ê22ËüÉô¡Ë¤Ê¤É10ËüÉô°Ê¾å¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤òÂ¿¿ôÃ´Åö¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î¥®¥ã¥ë»ïÊÔ½¸¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤Î¸å¡¢½ÐÈÇ¼Ò2¼Ò¤Ç½ñÀÒÊÔ½¸¤Ë½¾»ö¤·¤¿¤Î¤Á¡¢PwC Japan¹çÆ±²ñ¼Ò¤ËÅ¾¤¸¤Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÃ´Åö¡£2024Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£NewsPicks¤Ènote¤ÇÊ¸¾Ï½Ñ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÈ¯¿®¤·¡¢NewsPicks¤Ç¤Ï¡Ö2024Ç¯¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤éºÇ¤â»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹µ»ö¡×Âè1°Ì¡¢note¤Ç¤Ï¡Öº£Ç¯¡¢ÊÔ½¸Éô¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ»ö10Áª¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£´ë¶È¸þ¤±¤Î¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡¦ÊÔ½¸¸¦½¤¤â¼ê¤¬¤±¤ë¡£¼ñÌ£¤Ï¥¸¥ã¥º¡¦¥Ö¥ë¡¼¥º¥®¥¿¡¼¡¢³¤³°Î¹¹Ô¡Ê40¥«¹ñ¡Ë¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë´ÑÀï¡£
¢¨¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¤Ê¤¼¡¢¤¢¤Î¿Í¤ÎÊ¸¾Ï¤Ï´¶¤¸¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¾±»ÒÏ£¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ·ÇºÜ¤·¤Þ¤¹¡£