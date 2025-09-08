¡ã²Æ¥É¥é¥Þ¥¢¥ï¡¼¥É2025¡äÆÉ¼Ô¤¬Áª¤Ö¡Ö¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¡×¥È¥Ã¥×10¤òÈ¯É½¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/08¡Û½÷À¸þ¤±¥¨¥ó¥¿¥á¡õ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡×¤Ï¡¢2025Ç¯²Æ¥É¥é¥Þ¤òÁí³ç¤¹¤ë¡Ú²Æ¥É¥é¥Þ¥¢¥ï¡¼¥É2025¡Û¤ò³«ºÅ¤·¡¢¡Ö¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¡×¡Ö¶»¥¥å¥óÃË»Ò¡×¡Ö¥Ù¥¹¥È¥¥¹¥·¡¼¥ó¡×3ÉôÌç¤ÇÆÉ¼Ô¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡Ö2025Ç¯²Æ ¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¡×¥È¥Ã¥×10¡¢¤ª¤è¤ÓÆÉ¼Ô¤«¤é¤ÎÇ®¤¤À¼¤ò¼õ¤±¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÖºÇ¶¯¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¾Þ¡×¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Æ¥É¥é¥ÞTOP10¤òÈ¯É½
1°Ì¡§¡ÖDOPE¡¡ËãÌô¼èÄùÉôÆÃÁÜ²Ý¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë
2°Ì¡§¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡×¡ÊNetflix¡Ë
3°Ì¡§¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡ÊNHKÄ«¥É¥é¡Ë
4°Ì¡§¡Ö°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë
5°Ì¡§¡Ö40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë
6°Ì¡§¡Ö19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë
7°Ì¡§¡Ö»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡×¡ÊPrime Video¡Ë
8°Ì¡§¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¤á¤°¤ê¡Ý¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë
9°Ì¡§¡ÖºÌ¹á¤Á¤ã¤ó¤Ï¹°»ÒÀèÇÚ¤ËÎø¤·¤Æ¤ë2nd Stage¡×¡ÊMBS¡Ë
10°Ì¡§¡ÖÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë
¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ÇÆÉ¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿ÅêÉ¼·ë²Ì¡¢ÀâÆÀÎÏ¤¢¤ëÀ¼¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ë¤è¤ëÀººº¡¢¤µ¤é¤Ë¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹Æâ¤Îµ»ö¤Ø¤ÎÈ¿¶Á¤Ê¤É¤ò²ÃÌ£¤·¡¢·èÄê¤·¤¿¡£
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î10Æü¡Á8·î19Æü
²óÅú¿ô¡§21,165·ï¡ÊÀÊÌÈæ¡§½÷À92.7¡ó¡¢ÃËÀ2.3¡ó¡¢²óÅú¤Ê¤·5.1¡ó¡Ë
Ç¯ÂåÆâÌõ¡§10Âå13.5¡ó¡¢20Âå25.1¡ó¡¢30Âå20.4¡ó¡¢40Âå18.5¡ó¡¢50Âå17.1¡ó¡¢60Âå°Ê¾å5.4¡ó
¨¦¤¦¤Á³ØÀ¸¤Î²óÅú¿ô¡§3,988·ï
¨¦ÆâÌõ¡§¾®³ØÀ¸0.4¡ó¡¢Ãæ³ØÀ¸9.2¡ó¡¢¹â¹»À¸34.4¡ó¡¢Âç³ØÀ¸¡¦ÀìÌç³ØÀ¸¡¦Âç³Ø±¡À¸56¡ó
¸«»ö1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖDOPE¡¡ËãÌô¼èÄùÉôÆÃÁÜ²Ý¡×¡ÊTBS·Ï¡¿¶âÍË22»þ¡Á¡Ë¡£W¼ç±é¤ÎKing ¡õ Prince¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤ÈÃæÂ¼ÎÑÌé¤Ë¤è¤ëÀµÈ¿ÂÐ¤Î¥Ð¥Ç¥£¤¬¿··¿¥É¥é¥Ã¥°¡ÖDOPE¡×¤ÎÆæ¤ËÄ©¤àÊª¸ì¤Ï¡¢°ÛÇ½ÎÏVS°ÛÇ½ÎÏ¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³ëÆ£¤äÆü¾ï¤ò±Ç¤·½Ð¤·¡¢ÁÖ²÷¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤òÎ¾Î©¡£Í½Â¬ÉÔÇ½¤ÎÅ¸³«¤¬¼¡¡¹¤È·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢»ëÄ°¼Ô¤ò¥°¥Ã¤È¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ø¤È°ú¤¹þ¤ó¤À¡£
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¥¥ã¥¹¥È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬¸÷¤ê¡¢Àè¤ÎÆÉ¤á¤Ê¤¤Å¸³«¤ËËèÏÃ´ÑÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃæÂ¼ÎÑÌé¤µ¤ó¤È¹â¶¶³¤¿Í¤µ¤ó¤Î¥Ð¥Ç¥£´¶¤âÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¥É¥é¥Þ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¦¡ÖSF¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ê£»¨¤ËÍí¤ó¤À¿Í´Ö´Ø·¸¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ä³ëÆ£¤ÎÉÁ¤«¤ìÊý¤¬¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢¼¡¤ÎÊüÁ÷¤¬Ëè²ó³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡×
¡¦¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÁÖ²÷´¶¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Ë¿´ÂÇ¤¿¤ì¤ë¡×
¡¦¡Ö°ÛÇ½ÎÏ¡ß¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ºÇ¹â¤ËÌÌÇò¤¤¡£¼ç±é¤Î¹â¶¶³¤¿Í¤µ¤ó¤ÈÃæÂ¼ÎÑÌé¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±é¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î±éµ»¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ÛÇ½ÎÏ¤â¤Î¤È¤¤¤¦Èó¸½¼ÂÅª¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÃæ¤Ç³ÆÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¤µ¤êµ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Î¤¢¤ëÀ¸³è´¶¤ä´¶¾ð¤ÎÊÑ²½¡¢¿Í´Ö¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ°ìµ¤¤ËÊª¸ì¤ËË×Æþ¤Ç¤¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î1»þ´Ö¤Ç¤¹¡×
¡¦¡Ö°ÛÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ëÀ¤³¦´Ñ¤¬ÌÌÇò¤¯¡¢Ëè²ó¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¤ÎÃæ¤Ë¤æ¤ë¤Ã¤È¤·¤¿²Ä°¦¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Áá¤¯Â³¤¤¬´Ñ¤¿¤¤¡×
2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡×¡ÊNetflix¡Ë¤Ï¡¢º´Æ£·ò¤¬¼ç±é¡¦¶¦Æ±¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¡¢ÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¼ãÌÚÌ¤À¸»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò±ÇÁü²½¤·¤¿ÀÄ½Õ²»³Ú¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£º´Æ£¤ÎÇ®ÎÌ¤È´ë²èÎÏ¤¬¿ï½ê¤Ë¸÷¤ê¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Ï1Ç¯°Ê¾å¤Î³Ú´ïÎý½¬¤ò½Å¤Í¡¢¿á¤ÂØ¤¨¤Ê¤·¤Î±éÁÕ¥·¡¼¥ó¤ÇÎ×¾ì´¶°î¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¼Â¸½¡£±ÇÁü¤È²»³Ú¤¬Í»¹ç¤·¤¿±é½Ð¡¢¸ÄÀË¤«¤ÊÇÐÍ¥¿Ø¤Ë¤è¤ë¿ð¡¹¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÉÁ¼Ì¤¬´Ñ¤ë¼Ô¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·àÃæ¥Ð¥ó¥É¡ÖTENBLANK¡×¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬10·î¤Ë²£ÉÍ¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Û¤«¡¢º´Æ£¤¬4ÅÔ»Ô¤ò²ó¤ë¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤â·èÄê¡£·àÃæ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¸½¼Â¤Ø¤È¹¤¬¤Ã¤¿µæ¶Ë¤Î¥¨¥ó¥¿¥áºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¾®Àâ¤ÎÃæ¤Ë¤·¤«Â¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿TENBLANK¤¬¸½¼Â¤Ë¡ª1Ç¯°Ê¾å¤â³Ú´ï¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÀ¸¤È´¤¤¤¿¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤ËÇï¼ê¤ò¡ª¡×
¡¦¡Ö¥¥ã¥¹¥È¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¿á¤ÂØ¤¨¤Ê¤·¤Î±éÁÕ¥·¡¼¥ó¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢Î×¾ì´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²Æ1ÈÖÇ®¤¤Êª¸ì¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×
¡¦¡Ö²»³Ú¤È±ÇÁü¤ÎÍ»¹ç¤¬À¨¤Þ¤¸¤¯¡¢²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·´Ñ¤¿¤¯¤Ê¤ëºîÉÊ¡£²þ¤á¤Æ²»³Ú¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò¼Â´¶¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¦¡Ö±ÇÁü¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¢À¤³¦´Ñ¡¢¶Ê¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¡¢°ìµ¤¤ËÁ´ÏÃ´Ñ¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬À¸¤À¸¤ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡×
¡¦¡Öº´Æ£·ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡õ¼ç±é¡¢¿´¤âÂÎ¤â¿Ì¤¨¤ë²Æ¥É¥é¥Þ¡£½Ð±é¼Ô¤¬Á´°÷Ì¥ÎÏÅª¤Êµ©Í¤Ê¥É¥é¥Þ¡£ÅØÎÏ¡¦ÎÞ¤Î·ë¾½¡¢¤Þ¤µ¤ËÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¤ò¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¤ä¤ê¿ë¤²¤¿ºÇ¹â¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤Ç¤¹¡×
½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·î¡ÁÅÚ8»þ¡Á¤Û¤«¡Ë¤Ï3°Ì¤Ë¡£¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤È¾®¾¾Äª¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢ÇÈÍð¤ËËþ¤Á¤¿¿ÍÀ¸¤ÈÁÏºî¤Îµ°À×¤òÉÁ¤¯¡£¼ç¿Í¸ø¡¦Ìø°æ¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄ¡Ë¤ÈÉ×¡¦Ìø°æ¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤¬º¤Æñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦»Ñ¤Ï¶»¤òÂÇ¤Á¡¢Ãæ±à¥ß¥ÛµÓËÜ¤Î¹ª¤ß¤Ê¹½À®¤È¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢ËèÄ«»ëÄ°¼Ô¤ò²¹¤«¤¯Êñ¤ß¹þ¤àÄ«¥É¥é¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡ÖÎÞ¤¢¤ê¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¤ªÏÃ¤ÇËèÄ«Í¦µ¤¤È´õË¾¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¦¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂÔ¤Á±ó¤·¤¤Ä«¥É¥é¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¡£ÀïÁè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ëÌ¾ºî¤À¤È»×¤¦¡£µÓËÜ¤â¥¥ã¥¹¥È¤âºÇ¹â¤Ç¤¹¡×
¡¦¡ÖÃ¯¤â¤òÊñ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê²¹¤«¤¤°¦¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿É¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤Ç¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ËËèÄ«¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¡×
¡¦¡ÖËèÆüÊüÁ÷¤ò´Ñ¤Æ¡¢ËèÆüÏ¿²è¤â´Ñ¤Æ¤ë¤Û¤É¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ÀïÁè¤Î¾ìÌÌ¤ÏÌÜ¤òÇØ¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÈá»´¤Ê¾ìÌÌ¤òÃúÇ«¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀïÁè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤Âå¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ·É°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡×
¡¦¡Ö¥¥ã¥¹¥È¤¬¹ë²Ú¤Ç¸«±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¡£ÁÇÅ¨¤Ê¸ÀÍÕ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢ËèÆü³Ú¤·¤ß¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
4°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡Ö°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÌÚÍË22»þ¡Á¡Ë¤Ï¡¢·ø¼Â¤Ê¹â¹»¶µ»Õ¡¦¾®Àî°¦¼Â¡ÊÌÚÂ¼Ê¸Çµ¡Ë¤ÈÊ¸»ú¤ÎÆÉ¤ß½ñ¤¤¬¶ì¼ê¤Ê¥Û¥¹¥È¡¦¥«¥ò¥ë¡ÊSnow Man¥é¥¦¡¼¥ë¡Ë¤¬¡¢ÈëÌ©¤Î¡È¸Ä¿Í¼ø¶È¡É¤òÄÌ¤¸¤Æ¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£ÀµÈ¿ÂÐ¤Î2¿Í¤¬¼æ¤«¤ì¹ç¤¦»Ñ¤ÏÈþ¤·¤¯ÀÚ¤Ê¤¯¡¢2¿Í¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤ï¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ëÄ°¼Ô¤¬Â¿¿ô¡£¸½Âå¼Ò²ñ¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤ä¿Í´Ö¤Î¶ò¤«¤µ¤â¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÊ¤Î¤¢¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥æ¡¼¥â¥¢°î¤ì¤ë±é½Ð¤Ç¡¢Éý¹¤¤¿Í¤¬´Ñ¤ä¤¹¤¤¾å¼Á¤Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¡£
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¶µ»Õ¤È¥Û¥¹¥È¤Î¶ØÃÇ¤ÎÎø¤ÈÌÃÂÇ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤ÎÊú¤¨¤ëÌäÂê¤òÈþ¤·¤¤±ÇÁü¤È²»³Ú¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢°¥¤·¤¯¶ò¤«¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ï³§¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¤É¤³¤«Áþ¤á¤Ê¤¤¡£ÌÚÂ¼Ê¸Çµ¤µ¤ó¤È¥é¥¦¡¼¥ë¤µ¤ó2¿Í¤ÎÀ¤³¦¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¦¡ÖÀµÈ¿ÂÐ¤Î2¿Í¤¬¼æ¤«¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬Èþ¤·¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤«¤È»×¤¤¤¤ä¿Í´Ö½¤µ¤â¤¢¤ê¡¢Â³¤¤¬1ÈÖµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥É¥é¥Þ¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤ÆÃ¯¤«¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡Ö¿´¤ÎÍÉ¤ì¤òÁ¡ºÙ¤ËÉÁ¤¤¤¿µÓËÜ¤È±é½Ð¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¥é¥¦¡¼¥ë¤µ¤ó¤Î±éµ»ÎÏ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¤¤Ê¤¬¤é´Ñ¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Â¾¤Î¥¥ã¥¹¥È¤âÊÊ¤¢¤ê¤ÊÌò¤É¤³¤í¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢»þ¡¹¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ½Å¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤â¤¤¤¤¡×
¡¦¡ÖÃ±¤Ê¤ëÎø°¦¤â¤Î¤Ç¤Ê¤¯¼Ò²ñÌäÂê¤ä´Ä¶¤âÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À±ü¿¼¤¤ÆâÍÆ¤Ç¡¢³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Â¸ºß´¶¤¬¤¢¤ë¡×
¡¦¡ÖÀÚ¤Ê¤¯¤ÆÈþ¤·¤¯¤Æ¡¢¤Ç¤âÊÊ¼Ô¤Ð¤«¤ê¤ÇÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡×
¤½¤·¤Æ5°Ì¤Ï¡Ö40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡¿Ëè½µ¶âÍË24»þ12Ê¬¡Á¡Ë¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£40ºÐÌÜÁ°¤Î¾å»Ê¡¦½½¾ò¿ý¡ÊÉ÷´Ö½Ó²ð¡Ë¤È10ºÐÇ¯²¼¤ÎÉô²¼¡¦ÅÄÃæ·Ä»Ê¡Ê¾±»Ê¹ÀÊ¿¡Ë¤¬¡¢ÈëÌ©¤Î¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¥ê¥¹¥È¡×¤ò°ì½ï¤Ë³ð¤¨¤Æ¤¤¤¯¥ê¡¼¥Þ¥óBL¥É¥é¥Þ¡£Ç¯Îðº¹¤äÎ©¾ì¤Î°ã¤¤¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¬¤é¾¯¤·¤º¤Ä´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯2¿Í¤Î»Ñ¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¼ÌëÂÓ¤Ê¤¬¤é¤âÇ®¤¤¥Õ¥¡¥ó¤òÂ¿¿ô³ÍÆÀ¤·¡¢²¹¤«¤µ¤È¶»¥¥å¥ó¤òÆ±»þ¤ËÆÏ¤±¤¿°ìºî¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¥ê¥¹¥È¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¾å»ÊÉô²¼¤Î´Ø·¸¤«¤éµ÷Î¥¤¬¶á¤Å¤¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Î¥¤ì¤¿¤ê¡¢¤â¤É¤«¤·¤¤¤±¤É¡¢Áê¼ê¤òÁÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¤Î¤ÇÍ¾·×ÀÚ¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¿´¤ÎÆ°¤¤¬ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Î±éµ»¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
¡¦¡Ö¥É¥é¥Þ¤¬Ì¡²è¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Â¼Ì²½¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë±é½Ð¤ËÍî¤È¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â´¶Æ°¤·¤¿¤«¤é¡ª¡×
¡¦¡Ö¤È¤Æ¤âÃúÇ«¤Ë¸¶ºî¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢¸¶ºî¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤ÇÁ´¤¯Æ±¤¸ÆâÍÆ¤ò»ëÄ°¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤ë¥»¥ó¥¹¤ËÃ¦Ë¹¤Ç¤¹¡£²¹¤«¤¯Í¥¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡×
¡¦¡Ö2¿Í¤Î¿´¤ÎÍÉ¤ìÆ°¤¤¬Á¡ºÙ¤ÇÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤É¤«¤·¤¯¤Æ¡¢°¦¤ª¤·¤¯¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â´ÑÊÖ¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡×
¡¦¡ÖBL¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¤ÆÁ´¤Æ¤ÎÀ¤Âå¤Ë»É¤µ¤ë¾å¼Á¤Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×
6°Ì¡§¡Ö19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡×
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö·è¤·¤ÆÇÉ¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¿´¤ËÀ÷¤ßÆþ¤ë²¹¤«¤¤ºîÉÊ¡×
¡¦¡Ö¡Ø¤³¤ó¤ÊÀèÀ¸¤Ë¿Ç¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È»×¤¦¥É¥é¥Þ¡£¿É¤¤»þ¤ËÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¦¡Ö¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç½é¤á¤ÆÁí¹ç¿ÇÎÅ°å¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿Í¤ò¿Ç¤ë¡£ÆÁ½ÅÀèÀ¸¡Ê¾¾ËÜ½á¡Ë¤Î´µ¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¤Êñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤ÊÌä¿Ç¤Ë¿´¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
7°Ì¡§¡Ö»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡×
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡ÖºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¡£ÌµÂÌ¤Ê¤¯Â©¤Ä¤¯²Ë¤â¤Ê¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤À¤¬¡¢ÃúÇ«¤Ëºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤ÎÉ÷·Ê¤ä³¹ÊÂ¤ß¡¢±é¼Ô¤µ¤ó¤Ê¤ÉÁ´¤Æ¤¬Èþ¤·¤¯³Ú¶Ê¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¼ç±é¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î±éµ»¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯´¶Æ°¤È¶½Ê³¤Î¥É¥é¥Þ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×
¡¦¡Ö¥¥å¥ó¤¢¤ê¡¢´¶Æ°¤¢¤ê¡¢ËÜÅö¤ËÅ¸³«¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¯¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡ª¡ª¡ª²¿²ó´Ñ¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤È»×¤¨¤ëºîÉÊ¡ª¡ªÇÛ¿®¤À¤±¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¥¥ã¥¹¥È¤µ¤ó¤Î±éµ»¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡£Â³ÊÔ¤ò´Ñ¤¿¤¤¤¯¤é¤¤ÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡Ö´Ú¹ñÈÇ¤è¤ê¤â6ÏÃ¤Û¤ÉÃ»¤¤ÆâÍÆ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¯¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ÆüËÜÈÇ¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤Å¸³«¤â¤¢¤ê¡¢¿·Á¯¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÇòÀÐÀ»¤µ¤ó¤È²£»³Íµ¤µ¤ó¤Î±éµ»¤¬¤È¤Æ¤â¾å¼ê¤Ç½øÈ×¤Ï¡Ø¤¦¤ï¤Ã·ù¤¤¡ª¡Ù¤È»×¤ï¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2¿Í¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤âºÙ¤«¤¯¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Áþ¤á¤Ê¤¤¿Í´Ö¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊªÁ´°÷¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¥É¥é¥Þ¤òÌÌÇò¤¯¤·¤¿Âç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°Ìò2¿Í¤Î2ÅÙÌÜ¤Î¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¤¤¿¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤â´Ñ¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
8°Ì¡§¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¤á¤°¤ê¡Ý¡×
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¾Ð¤Ã¤Æµã¤±¤ë²¦Æ»ÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¡ª¡ª¡ª±Ç²è¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡ÙOG¡¦OB¤ÎÊý¤¬½Ð±é¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â¥¨¥â¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¦¡Ö²¦Æ»ÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¤Ç³Ú¤·¤¤¡£¤á¤°¤ë¡ÊáÄ¿¿¤¢¤ß¡Ë¤ä¼þ¤ê¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÀ®Ä¹¤¬´Ñ¤Æ¤¤¤ÆÌÌÇò¤¤¡×
¡¦¡Ö¹â¹»À¸¤¬¤«¤ë¤¿¤Ë¾ðÇ®¤òÊû¤²¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬Âº¤¯¤Æµã¤±¤ë¡×
9°Ì¡§¡ÖºÌ¹á¤Á¤ã¤ó¤Ï¹°»ÒÀèÇÚ¤ËÎø¤·¤Æ¤ë2nd Stage¡×
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¤¢¤ä¤Ò¤í¡ÊºÌ¹á¡õ¹°»Ò¡¿²ÃÆ£»ËÈÁ¡õ¿¹¥«¥ó¥Ê¡Ë¤Î½ã¿è¤ÊÎø¿´¤Ë¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥¥É¥¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¡ª¡×
¡¦¡Ö1´ü¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿2¿Í¤ÎÂ³ÊÔ¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë¤Ð¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¤ÎÆ±À°¦¤È¤·¤Æ¤ÎÊÉ¤ä2¿Í¤Îºß¤êÊý¤òÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥é¥Ö¥³¥á¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¥é¥Ö¥³¥á¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤ÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡ª±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ç±é¤ª2¿Í¤ä¥Õ¥¡¥ó¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Î°¦¤¬ÊüÁ÷Ãæ¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤Æ´¶·ã¤Ç¤·¤¿¡ª¡×
¡¦¡ÖÆ±À°¦¼Ô¡¦°ÛÀ°¦¼Ô¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤Î¤¹¤´¤¯¿¼¤¤°¦¤Î¤¢¤ë¼ç±é¤Î2¿Í¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤À¤«¤é¤³¤½½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿ºîÉÊ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë²¿ÅÙ¤â´ÑÊÖ¤·¤¿ºîÉÊ¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×
10°Ì¡§¡ÖÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡×
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¥·¥ê¡¼¥º3ºîÌÜ¡£Á°ºî¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÀÁÔÂç¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿Ææ¤¬²ò¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÁÖ²÷¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¦¡Ö¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÍ×ÁÇÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¥É¥¥É¥¥Ï¥é¥Ï¥é¤ÊÅ¸³«¤È¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê°Ç¤¬Íí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¡×
¡¦¡Ö¥Ï¥é¥Ï¥é´¶¤È¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¬¤È¤Æ¤â´Ñ¤ä¤¹¤¯¤ÆÌÌÇò¤¤¡£ÍÅ½¸ÃÄ¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¹Í»¡°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¹Í»¡¤äÍÅ½¸ÃÄ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÍÅ¤Ë¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ê¤É¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¶Å¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë1»þ´Ö¤¬½ª¤ï¤ë¡£ÍÅ½¸ÃÄ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Æ¡¢ÈÌ¼ã¡Ê²ÃÆ£À¶»ËÏº¡ËÎ¨¤¤¤ëÍÅ½¸ÃÄ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó´Ñ¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
ÆÉ¼Ô¤«¤éÆÏ¤¤¤¿Ç®¤¤À¼¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÊÔ½¸Éô¤¬À©Äê¤·¤¿6¤Ä¤ÎÉôÌç¤Ç¡¢2025Ç¯²Æ¤Î¥É¥é¥Þ¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¦Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤ä¥·¡¼¥ó¤ò¾Î¤¨¤ë¡ÖºÇ¶¯¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¾Þ¡×¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£
°Û¤Ê¤ëÇØ·Ê¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¤Ç»ëÄ°¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¡£»þ¤ËÀÚ¤Ê¤¯¡¢»þ¤ËÇ®¤¯¡¢»ëÄ°¼Ô¤ò°ú¤¹þ¤ó¤ÇÎ¥¤µ¤Ê¤¤¡£
¡¦¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¤á¤°¤ê¡Ý ¡×ÇòÌîÉ÷´õ¡Êã·Æ£½á¡Ë¡õÀÞ¹¾·ü¿´¡ÊÆ£¸¶ÂçÍ´¡Ë
¤Þ¤º¤Ï¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¤á¤°¤ê¡Ý¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ¿åÍË22»þ¡Á¡Ë¤«¤é¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤¿½ÖÈ¯ÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¤«¤ë¤¿¤Ç¤âºÍÇ½¤ò¸«¤»¤ëÉ÷´õ¤È¡¢¤«¤ë¤¿¶¯¹ë¹»¤Ç¡Ö¹â¹»À¸¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë·ü¿´¡£¶¯¤¯°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î2¿Í¤Ï¡¢»þ¤ËÂÐÎ©¤·¤Ê¤¬¤é¤â¸ß¤¤¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¡¢Èà¤é¤Î¤«¤ë¤¿¤ËÃí¤°¾ðÇ®¤ä¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¸ìÏ¿¡×¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Ì¥Î»¤µ¤ì¤¿¡£
¡¦¡ÖDOPE¡¡ËãÌô¼èÄùÉôÆÃÁÜ²Ý¡×ºÍÌÚÍ¥¿Í¡Ê¹â¶¶³¤¿Í¡Ë¡õ¿ØÆâÅ´Ê¿¡ÊÃæÂ¼ÎÑÌé¡Ë
ËãÌô¼èÄùÉôÆÃ¼ìÁÜºº²Ý¡ÊÄÌ¾Î¡ÖÆÃÁÜ²Ý¡×¡Ë¤Î¥Ð¥Ç¥£¤È¤Ê¤ë¡¢¿·¿ÍËãÌô¼èÄù´±¡¦ºÍÌÚ¤ÈºÍÌÚ¤Î¶µ°é·¸¡¦¿ØÆâ¡£¹Í¤¨Êý¤¬ÀµÈ¿ÂÐ¤ÇÁêÀºÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¶¦¤ËÉÔ²Ä²ò¤Ê»ö·ï¤ËÄ©¤ß¡¢å«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¥Ð¥Ç¥£2¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥æ¡¼¥â¥¢°î¤ì¤ë¤ä¤ê¼è¤ê¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡¦¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ2¡Á¥ë¡¦¥â¥ó¥É¥¥¡Á¡×±ó³¤æÆÂÀ¡Ê¿À»³ÃÒÍÎ¡Ë¡õÊý¾æµ±¸µ¡ÊÃæÂ¼³¤¿Í¡Ë
Ì£³Ð¤ò¼º¤Ã¤¿Å·ºÍ¥Õ¥ì¥ó¥Á¥·¥§¥Õ¡¦æÆÂÀ¤È¡¢±ÔÉÒ¤ÊÀå¤ò»ý¤ÄÍî¤Á¤³¤Ü¤ìÁÎÎ·¡¦µ±¸µ¤¬¡¢»û¤Î¶Æâ¤Ç¡Ö²°Âæ¡×¤ò±Ä¤ß¡¢¤½¤³¤Ë½¸¤¦Çº¤ß¤òÊú¤¨¤¿µÒ¤È¶¦¤Ë¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÊâ¤ß¤À¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¥°¥ë¥á¥É¥é¥Þ¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ2¡Á¥ë¡¦¥â¥ó¥É¥¥¡Á¡×¡ÊLemino¡Ë¡£ÆÌ±ú¥Ð¥Ç¥£¤ÎÊ³Æ®¤¹¤ë»Ñ¤¬´Ñ¤ë¿Í¤Î¿´¤òÌþ¤·¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£
»ëÄ°¼Ô¤¬»×¤ï¤º¶»¥¥å¥ó¤·¤¿¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤ÇÈ¯¤»¤é¤ì¤¿¡È¥á¥í¤¹¤®¤ë¡É¥»¥ê¥Õ¤Î¿ô¡¹¡£¿´¤Ë»Ä¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬Êª¸ì¤Ë¿¼¤ß¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ÇÜÁý¤·¤¿½Ö´Ö¤ò¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡£
¡¦¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÃâÂ©¤·¤½¤¦¡×¡¿¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡×ºäËÜ°ì»ê¡Ê»ÖÂº½ß¡Ë
¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¦ºäËÜ¤¬¡¢¸å¤í¤«¤é¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼ë²»¡ÊµÜºêÍ¥¡¿¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¤òÊú¤¤·¤á¡Ö5ÉÃ¤À¤±À¾¾ò¤òº¤¤é¤»¤ë¡£²¶¡¢À¾¾ò¤¬¹¥¤¤¹¤®¤ÆÃâÂ©¤·¤½¤¦¡×¤È´Å¤¯Óñ¤¯¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¡£¥È¥²¤Î¤¢¤ëºäËÜ¤¬¡¢°î¤ì¤ë¼ë²»¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÁ¡ºÙ¤«¤Ä¾ðÇ®Åª¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¡£¶»¥¥å¥óÉ¬»ê¤Î¹ðÇò¤Ë¶½Ê³¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¦¡Ö¼ã¾¾¤Î¤Ö¤µ¤ó¡ÄËÍ¤Ï¡¢Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¤Îº¢¤«¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡×¡¿¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×Ìø°æ¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë
¤Î¤Ö¤ÎË´¤É×¡¦¼ã¾¾¼¡Ïº¡ÊÃæÅçÊâ¡Ë¤Ø¤Îµ¤·ó¤Í¤ä¡¢¤Î¤Ö¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿Ë´¤Äï¡¦Àé¿Ò¡ÊÃæÂô¸µµª¡Ë¤Ë¤ÏÅ¨¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢Èà½÷¤Ë¹ðÇò¤¹¤ëÍ¦µ¤¤ò½Ð¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¿ó¤¬¡¢¤Î¤Ö¤Î²ÈÂ²¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ìÃ±¿È¾åµþ¡£Èà½÷¤Ë1ÅÙ¼õ¤±¼è¤ê¤òµñÈÝ¤µ¤ì¤¿ÀÖ¤¤¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤òº¹¤·½Ð¤·¡Ö¼ã¾¾¤Î¤Ö¤µ¤ó¡£ËÍ¤ÏÄ«ÅÄ¤Î¤Ö¤Îº¢¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÄ¾µå¹ðÇò¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¡¢¼¡Ïº¤È¤Î·ëº§¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤Î¤Ö¤ò°¦¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÍÄÆëÀ÷¤Î¿ó¤À¤«¤é¤³¤½ËÂ¤²¤¿¼î¶Ì¤Î¸ÀÍÕ¤ÈÉ½¾ð¤ÇÆüËÜÃæ¤Ë´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¦¡Ö²¶¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¡¢Í¾Íµ¤ÇÊú¤±¤Þ¤¹¡×¡¿¡Ö40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡×ÅÄÃæ·Ä»Ê¡Ê¾±»Ê¹ÀÊ¿¡Ë
Ìë¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¡Ö40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡×¥ê¥¹¥È¤ò¸«ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¿ý¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Ë¡¢·Ä»Ê¤Ï¼«¿È¤âÆ±À°¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¡¢¥ê¥¹¥È¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤³¤È¤ò°ì½ï¤Ë¤ä¤í¤¦¤ÈÄó°Æ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶Ã¤¯¿ý¤òÊú¤´ó¤»¡Ö²¶¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¡¢Í¾Íµ¤ÇÊú¤±¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ê¸ÀÆ°¤ÇÇ÷¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤«¤é¤ÏÌåÀä¤ÎÀ¼¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£
À¤³¦¤ò¤Þ¤¿¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¡¢°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡È¥â¥ÆÃË¡É¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£Éý¹¤¤¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¹ñÆâ³°Ìä¤ï¤ºÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¤¥±¥á¥ó¤¿¤Á¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡¦¡ÖDating Game¡Á¸ýÀâ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¥Ü¥¹!?¡Á¡×¸þ°æ¹¯Æó
¥É¥é¥Þ¡ÖDating Game¡Á¸ýÀâ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¥Ü¥¹¡ª¡©¡Á¡×¡ÊLemino¡Ë¤Ç¥¿¥¤¥É¥é¥Þ»Ë¾å½é¤ÎÆüËÜ¿Í¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëSnow Man¸þ°æ¹¯Æó¤¬¡¢Á´ÊÔ¥¿¥¤»£±Æ¡õ¥¿¥¤¸ì¤Ç¤Î±éµ»¤ËÄ©Àï¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÈà¤¬¥¯¡¼¥ë¤Êµ´¼ÒÄ¹Ìò¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£°ìÊý¡¢¸½ÃÏ¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤Ç¿Í¡¹¤Ë¾Ð¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢È´¤±¤É¤³¤í¤Ê¤¯Ì¥ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¦¡Ö½éÎøDOGs¡×¥Ê¡¦¥¤¥Ì
´Ú¹ñÇÐÍ¥¤Î¥Ê¡¦¥¤¥Ì¡ÊNa In-Woo¡Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö½éÎøDOGs¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë¤ÆÆüËÜ¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡£´Ú¹ñ¤«¤é¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¸æÁâ»Ê¤Î¥¦¡¦¥½¥ÏÌò¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¡¼¥ë¤«¤Ä¤ªÃãÌÜ¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü½Ð¤·¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¡¦²ÖÂ¼°¦»Ò¡ÊÀ¶¸¶²ÌÌí¡Ë¤ò½ä¤ë½Ã°å¡¦Çòºê²÷¡ÊÀ®ÅÄÎ¿¡Ë¤È¤Î»°³Ñ´Ø·¸¤â¸«¤É¤³¤í¤Ç¡¢´Å¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È±éµ»ÎÏ¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ò¤È¤¤á¤«¤»¤¿¡£
¡¦¡ÖBOYS¶PLANET¡×¥æ¥á¥
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ME:I¡Ê¥ß¡¼¥¢¥¤¡Ë¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡ÖPRODUCE101 JAPAN THE GIRLS¡ÊÆü¥×½÷»Ò¡Ë¡×¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¥æ¥á¥¡ÊYUMEKI¡Ë¤¬¡¢7·î¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET¡Ê¥Ü¥¤¥×¥é2¡Ë¡×¡ÊABEMA¡¿Ëè½µÌÚÍË21»þ20Ê¬¡Á¡Ë¤Î¸õÊä¼Ô¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£Â¿¿ô¤Î¿Íµ¤³Ú¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¿¶ÉÕ»Õ¡¦¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ì´¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤·°ì¤«¤éÅØÎÏ¤¹¤ë»Ñ¤Ë¶»ÂÇ¤¿¤ì¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºîÉÊ¤Î¼ç¼´¤Ç¤¢¤ë¥á¥¤¥ó¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤ò»ý¤Ä¥µ¥Ö¥«¥Ã¥×¥ë¤ËÃíÌÜ¡£Êª¸ì¤Î±£¤ì¤¿Ì¾ÏÆÌò¤È¤·¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤òÎº¤Ë¤·¤¿¡£
¡¦¡Ö½éÎøDOGs¡×µÜÀ¥Í¥¹á¡Ê¿¼ÅÄ¶³»Ò¡Ë¡õÅÏÊÕ¸ù²ð¡ÊÇë¸¶Íøµ×¡Ë
¥É¥Ã¥°¥«¥Õ¥§Å¹Ä¹¤ÎÍ¥¹á¤ò°ìÅÓ¤ËÁÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ°Êª´Ç¸î»Õ¤Î¸ù²ð¡£Êª¸ìÃæÈ×¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¸òºÝ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿ÊÅ¸¤»¤º¡£¤â¤É¤«¤·¤¤´Ø·¸À¤¬Â³¤¤¤¿Ãæ¡¢ºÇ½ªÏÃ¤Ç¤ÏÍ¥¹á¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¯¥¥¹¤ò¤ª¤Í¤À¤ê¤·¡Ö¸ù²ð¤¯¤ó¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤Í¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£°ìµ¤¤Ëµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤¿2¿Í¤ÎµÞÅ¸³«¤Ë¶Ã¤¯»ëÄ°¼Ô¤âÂ¿¤¯¡¢Í¥¹á¤Î¡È¾®°Ëâ¡É¤Ö¤ê¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¦¡ÖDating Game¡Á¸ýÀâ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¥Ü¥¹¡ª¡©¡Á¡×¥Ñ¥Ã¥È¡Ê¥Õ¥ë¡¼¥¯¡Ë¡õ¥Ù¥¤¡Ê¥æ¥É¡Ë
¿·ºîÎø°¦¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤Î¥Ç¡¼¥¿½¸¤á¤Î¤¿¤á¡¢2¿ÍÌÜ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ëÍÌ¾Å¹¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¡¦¥Ñ¥Ã¥È¤ò¸ýÀâ¤¯¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤Ê¥²¡¼¥à¥×¥í¥°¥é¥Þ¡¼¡¦¥Ù¥¤¡£ºÇ°¤ÊÂè°ì°õ¾Ý¤«¤é¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ëµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤Ç´Ñ¤ë¿Í¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¡£
¡¦¡ÖÂ³¡¦BL¥É¥é¥Þ¤Î¼ç±é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×²«Åç¾ùÆó¡ÊÅÏÉô½¨¡Ë¡õ»ç¹¨¿Ã¡Ê¾®±ÛÍ¦µ±¡Ë
·ÝÇ½³¦¤¬ÉñÂæ¤Î¡ÖÂ³¡¦BL¥É¥é¥Þ¤Î¼ç±é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊTELASA¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢²«Åç¡õ»ç¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ú¥¢¤ËÃíÌÜ¡£ñ¨¡¹¤È¤·¤¿²«Åç¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤È¡¢¥Ä¥ó¥Ç¥ì´¶ËþºÜ¤Î»ç¤È¤ÎÁêÀ¤¬È´·²¤Ç¡¢Âç¿Í¤Î¿§µ¤°î¤ì¤ëÎø°¦ÌÏÍÍ¤Ë¶»¤¬¹âÌÄ¤ë¡£
Â¿¿ô¤Î»²²Ã¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤Ç¸ÄÀ¤òÈ¯´ø¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤ÀÃíÌÜ¤Î¡È½÷¿À¡É¤¿¤Á¤òÆÃ½¸¡£
¡¦¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ª¤Ò¤Ê¤µ¤Þ
¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ëÀÄ½ÕÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¥·¥ê¡¼¥º¡ÊABEMA¡Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥Þ¥¯¥¿¥óÊÔ¡×¡Ö¥Ï¥í¥óÊÔ¡×¡Ö²ÆµÙ¤ßÊÔ2025¡×¤ÈÏ¢Â³¤Ç·ÑÂ³»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ò¤Ê¡ÊÄ¹ÉÍ¹Æà¡Ë¤¬¡¢º£¡È¤ª¤Ò¤Ê¤µ¤Þ¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Íµ¤ÇúÈ¯Ãæ¡£ÊÑ¸¸¼«ºß¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¼«Í³ËÛÊü¤ÊÈ¯¸À¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤º¡¢ÃÎ¤é¤Ì´Ö¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ò¡È¤ª¤Ò¤Ê¤µ¤Þ¥ï¡¼¥ë¥É¡É¤Ë°ú¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¦¡Ö¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É Season6¡×¤é¤ë¤à
Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Ö¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡Ö¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É Season6¡×¡ÊABEMA¡Ë¡£¼«¿È¤Ç¥á¥¤¥¯¥¹¥¿¥¸¥ª¤â·Ð±Ä¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Î¤é¤ë¤à¤Ï¡¢¥×¥í¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥À¡¼¤Î¿¿»Ò¿´ÂÀÏ¯¡Ê¤·¤ó¤¿¤í¤¦¡Ë¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÅ¸³«¡£¤½¤ÎÂçÃÀ¤Ê¹ÔÆ°¤ÇÅÙ¡¹¥¹¥¿¥¸¥ª¿Ø¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÃËÀ»²²Ã¼Ô¤ÎÈÖÁÈÆâ¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤¹¤ë±Ô¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¡ÈËü¥Ð¥º¡É¡Ê¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×1ËüÄ¶¤¨¡Ë¤ÎÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¦¡ÖLOVE RING¡×¤¢¤ä¤á
Ä«ÁÒÌ¤Íè¤¬MC¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ð¥È¥ë·¿Îø°¦¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡ÖLOVE RING¡Ê¥é¥Ö¥ê¥ó¥°¡Ë¡×¡ÊDMM TV¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¢¤ä¤á¡£À°¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È²Ä°¦¤é¤·¤¤¸ÀÆ°¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¡¢ÃËÀ6¿Í¤«¤éÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤é¤ì¤ë¡È¥â¥Æ½÷»Ò¡É¤È¤·¤ÆÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ì¾¸À¤Ï¡¢»ö¤¢¤ë¤´¤È¤ËSNS¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£¸ÀÍÕ°ì¤Ä¤Ç¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¡¢¥Ð¥º¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿Ì¾¸À¤òÁª½Ð¤¹¤ë¡£
¡¦¡ÖÎ¾¼ê¤ËÃË¤Ç¡¼¤¹¡×¡¿¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥í¥óÊÔ¡×¡ÄABEMA
¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥í¥óÊÔ¡×¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡È¤ª¤Ò¤Ê¤µ¤Þ¡É¤³¤ÈÄ¹ÉÍ¹Æà¤Ë¤è¤ëºÇ¶¯¥ï¡¼¥É¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¥Ü¡¼¥È¤Ë¾è¤ë¾ìÌÌ¤Ë¤Æ¡¢ÃË»Ò¥á¥ó¥Ð¡¼2¿Í¤Ë¶´¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¤ª¤Ò¤Ê¤µ¤Þ¤¬Æ°²è»£±Æ»þ¤Ë¡ÖÎ¾¼ê¤ËÃË¤Ç¡¼¤¹¡×¤È¸À¤¤Êü¤Á¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥¹¥¿¥¸¥ª¿Ø¤ÏÇú¾Ð¤Î±²¤Ë¡£SNS¾å¤Ç¤â¡È¤ª¤Ò¤Ê¤µ¤Þ¸ìÏ¿¡É¤¬¥Ð¥º¤êÃæ¤À¡£
¡¦¡Ö¤·¤Î¤Ï¤¤¤¤¤Ê¤¡¡Á¡×¡¿¡Ö¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥Þ¥ó¡×¡Ä¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï
timelesz¤Î´§¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥Þ¥ó¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË25»þ25Ê¬¡Á¡Ë¤Ç¤Ï¡¢5²óÌÜ¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ë¤·¤Æ¡ÈÈ¿¾Ê²ñ¡É¤Ø¡£¥·¥½¥ó¥Ì¡¦Ä¹Ã«ÀîÇ¦¤¬¶µ´±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤·¤Ç¤«¤·¤Æ¤¤¿¡È¤ä¤é¤«¤·¡É¤òÅ°ÄìÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢¼«¿È¤Î¿ä¤·¤Ç¤¢¤ë¼ÄÄÍÂçµ±¤ò¼êÊü¤·¤ËË«¤á¤ëÄ¹Ã«Àî¤¬¡Ö¤·¤Î¤Ï¤¤¤¤¤Ê¤¡¡Á¡×¡Ö¤·¤Î¤Ï¤¤¤¤¡×¤È²¿ÅÙ¤âÒì¤¡¢¾Ð¤¤¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¡£
¡¦¡Ö¥Õ¥é¥ó¥Ù¤¬Ä¹¤¤¡×¡¿¡ÖGolden SixTONES¡×¡ÄÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï
SixTONES¤Î´§ÈÖÁÈ¡ÖGolden SixTONES¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË21»þ¡Á¡Ë¤ÎÌ¾Êª¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥¿¥ì¤À¤±¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬½é²óÊüÁ÷¤Ç¥Õ¥é¥ó¥Ù¤ò¼ºÇÔ¤·X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¤¿¤Á¤Þ¤Á¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢½÷Í¥¤ÎÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿²ó¤Ë¤Æ¡¢Ä¹ß·¤«¤é¡Ö¥Õ¥é¥ó¥Ù¤¬Ä¹¤¤¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤é¤ì¡¢¤Þ¤¿¤â¤äSNS¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤¿¡£
SNS¤ÎÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô380Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤Î¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡×¤¬¡¢WEB¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ÇÆÉ¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿ÀâÆÀÎÏ¤¢¤ëÀ¼¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÊÔ½¸Éô¤Î¿³ºº¡¢¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡×Æâ¤Ç¤Îµ»öÏª½Ð²ó¿ô¤Ê¤É¤ò²ÃÌ£¤·¡¢³Æ¼ï¥¨¥ó¥¿¥á¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤ä¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤òÈ¯É½¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´ë²è¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤Ï¡Ö¥Ù¥¹¥È¥¨¥ó¥¿¥á¥¢¥ï¡¼¥É2025¾åÈ¾´ü¡×¤ä¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¢¡¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°
SNS¤ÎÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô380Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤Î¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡×¤¬¡¢WEB¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ÇÆÉ¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿ÀâÆÀÎÏ¤¢¤ëÀ¼¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÊÔ½¸Éô¤Î¿³ºº¡¢¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡×Æâ¤Ç¤Îµ»öÏª½Ð²ó¿ô¤Ê¤É¤ò²ÃÌ£¤·¡¢³Æ¼ï¥¨¥ó¥¿¥á¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤ä¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤òÈ¯É½¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´ë²è¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤Ï¡Ö¥Ù¥¹¥È¥¨¥ó¥¿¥á¥¢¥ï¡¼¥É2025¾åÈ¾´ü¡×¤ä¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
