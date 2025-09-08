＜夏ドラマアワード2025＞読者が選ぶ「ベストキスシーン」トップ10を発表【モデルプレスランキング】
【モデルプレス＝2025/09/08】女性向けエンタメ＆ライフスタイルニュースメディア「モデルプレス」は、2025年夏ドラマを総括する【夏ドラマアワード2025】を開催し、「ハマっているドラマ」「胸キュン男子」「ベストキスシーン」3部門で読者アンケートを実施。本記事では「2025年夏 ベストキスシーン」トップ10を発表する。
1位に輝いたのは「彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる 2nd Stage」（MBS）最終話より、森カンナと加藤史帆のキスシーン。想い合いながらもすれ違ってしまった鹿納弘子（森）と兎田彩香（加藤）が互いの素直な気持ちを打ち明けた後、いつもの調子で弘子と一線を越えようと試行錯誤する彩香をよそに、弘子は彩香を押し倒し口づけ。そして「ごめん、もう余裕ない」と弘子が言うと、2人は求め合うように情熱的なキスを交わした。最終話で心から通じ合った2人の美しいワンシーンに、多くのファンから熱狂的なラブコールが届いた。
＜読者コメント＞
・「どの回も良かったのですが、やはり最終回の本音が言い合えるようになった後のお互いを素直に求め合える真っ直ぐな想いが描かれているシーンが最高でした。その後の2度寝のお誘いキスもキュンキュンでした」
・「2人のすれ違いの末の情熱的なキスは本当に胸が打たれました」
・「1期から2人で色々な苦難やぶつかりを乗り越え、最終的に2人の想いが重なったキスシーンにグッときました」
・「『ごめん、もう余裕ない』に今までの弘子先輩の気持ちが全て凝縮されているので」
・「これまですれ違っていた2人がようやく素直に自分の想いを打ち明けて想いが通じ合った最高のキスシーンでした！森カンナさんと加藤史帆さんの美しいキスシーンに感動！」
続く2位は、NHK連続テレビ小説「あんぱん」（NHK総合・毎週月〜土8時〜ほか）90話より、今田美桜と北村匠海のキス。結婚し共に暮らし始めた幼馴染の柳井のぶ（今田）と柳井嵩（北村）が新居で行われた結婚祝いの宴会を抜け出し、天井に穴が空いた古い共同トイレで唇を重ねるという2人らしい微笑ましいワンシーンに。ようやく結ばれた2人が星空の下で初めて交わしたキスには、視聴者も思わず胸を打たれ、朝から幸せを届けた。
＜読者コメント＞
・「やっとやっと通じ合った2人の初々しいキスシーン可愛かったです。嵩の真っ赤な耳と嬉しそうな表情も良かったです」
・「お互い長い間想い合っていた気持ちが溢れていて素敵だった」
・「2人が照れながらする初々しいシーンでこっちもキュンキュンしました」
・「キスする直前と直後の何とも言えない2人の空気感がとてもリアルで良かった！」
・「長年の想いが実った先の、ようやく辿り着いたキスシーンに朝からドキドキしながら観ていました」
3位は「私の夫と結婚して」（Prime Video）最終話の小芝風花と佐藤健のキスシーン。2度目の人生を送る主人公・神戸美紗（小芝）が、かつての親友と夫を破滅させようと復讐に向かう中、部長・鈴木亘（佐藤）と出会い、立ちはだかる多くの壁を共に乗り越えていく。最後まで手を取り合い闘い抜いてきた後、美紗から亘へプロポーズすると、亘が美紗の左手薬指に指輪をはめ、誓いのキス。小芝と佐藤はもちろん、日本と韓国のスタッフ陣により、本作のラストにふさわしい壮大で感動的なシーンを作り上げた。
＜読者コメント＞
・「辛い時間を共に乗り越えた先にやっと幸せがあったんだと観ていて感慨深かった」
・「最後まで2人で闘い抜いた後の誓いのキスはこっちまで幸せになりました」
・「いろいろな出来事を乗り越えて想いを分かち合ってきた2人の感動的で美しい場面でした」
・「運命的な結末に観入ってしまった」
・「最後の締めくくりにぴったりな最高に美しいキスシーンだった」
「愛の、がっこう。」（フジテレビ系／毎週木曜22時〜）第6話での木村文乃とSnow Manのラウールのキスシーンは4位に。高校教師・小川愛実（木村）とホスト・カヲル（ラウール）が互いの気持ちに終止符を打つための“お別れ遠足”で訪れた三浦海岸にて、海をバックにロマンティックなワンシーンが描かれた。一度は抑えようとしたものの、感情が溢れるままに激しくキスを交わした2人の姿は、SNS上で大きな反響を呼んだ。
＜読者コメント＞
・「今年の夏忘れられない美しいシーンでした。海辺でのキスは最高です！」
・「映画のような美しさに見惚れた」
・「禁断の愛を終わらせるための別れの遠足でのキスシーン。映像も美しく号泣です」
・「美しくて切ない。お互いの愛おしい気持ちが溢れている」
・「これまでの2人の気持ちを積み上げた上でのシーン。切なさも最高潮」
そして5位は「グラスハート」（Netflix）9話から、佐藤健と宮崎優（※「崎」は正式には「たつさき」）のキスがランクイン。不治の病を抱えた天才ミュージシャン・藤谷直季（佐藤）が、ドラマー・西条朱音（宮崎）を想って制作した「永遠前夜」を聴いて彼の想いに気づいた朱音は、雪の中で直季と再会。直季は朱音の頬に手を触れ「さっきの歌の続きを聴いて」と歌いながら口づけを交わす。音楽を通して心が繋がる2人だからこそ実現した、息を呑むほど熱く切ないキスシーンとなった。
＜読者コメント＞
・「歌いながらキス…音楽を介して繋がった2人ならではの熱いシーンでした」
・「前代未聞！キスしながら歌う！？衝撃的だけど美しい！歴史に残るキスシーンです」
・「伝えたい想いを歌いながら朱音にキスをする藤谷の姿にキュンとしてしまいます」
・「朱音のために作った歌を歌いながらのキスは最高に藤谷でした」
・「やっと2人の気持ちが一つになったとても素敵なシーンでした」
6位：「極道上司に愛されたら〜冷徹カレとの甘すぎる同居〜」戸塚祥太＆紺野彩夏（3話）
＜読者コメント＞
・「小田切さん（戸塚）が溢れる想いを一つひとつゆっくり優しく誠実に伝え、真琴（紺野）の不安や迷いがなくなり、2人の気持ちが通じ合うシーン。目の動き、手の添え方、セリフのトーン…2人の繊細な演技が素晴らしかったです。美しいロケーション、見守るような優しいメロディ、そして最高に綺麗な2人の横顔。何度も観たくなる心に残る美しい素敵なシーンです！」
・「とても美しいキスシーンでした。キスする前に頬に手を当てる仕草で相手への愛おしさが伝わり、観ているこっちも胸が締め付けられました」
・「2人の想いが通じ合ったキスシーンは胸キュンMAX！美しい夜景もロマンティックでした」
7位：「40までにしたい10のこと」風間俊介＆庄司浩平 （6話）
＜読者コメント＞
・「慶司（庄司）が雀（風間）を大事に想っていることや繊細な一面が垣間見えたところがいじらしく、キュンとしました」
・「雀を大切に想う慶司のグッとこらえた表情や緊張したことが伝わるその後の動きがとても良かったです」
・「2人の距離を丁寧にゆっくりと慎重に進めていきたい慶司の想いが痛いほど伝わる描写でした」
8位：「私の夫と結婚して」小芝風花＆佐藤健（7話）
＜読者コメント＞
・「美紗の『キスしないんですか？』からの情熱的なキスシーン…色気ダダ漏れで世界一美しい」
・「お互いの感情がむき出しになった瞬間だった。やっと自由を掴めるところまで来ていて、2人には報われてほしいと思えるシーンだった」
・「不器用な鈴木部長が意を決してキスをする、語り継がれるべき名シーンです」
9位：「恋愛ルビの正しいふりかた」岩橋玄樹＆相馬理（4話）
＜読者コメント＞
・「夕日に照らされた美しいキスシーン。そこに至るまでの過程もキュンとするし、キスの後の表情も良い！丁寧に描かれた珠玉のキスシーンで何度もおかわりしたくなる」
・「あんなに美しいキスあります？バックの夕日に包まれて、弘（岩橋）から夏生（相馬）への優しいキス。弘と夏生の気持ちが伝わり、自然と涙が溢れてきました」
・「光の使い方がとても綺麗。2人の距離感が一気に縮まった名シーンだから」
10位：「雨上がりの僕らについて」池田匡志＆堀夏喜（5話）
＜読者コメント＞
・「奇跡の29秒！長さを感じないくらいどの瞬間も美しく感動しました。触れるまでの間、声のトーン、首や顎の角度、部屋の暗さ、頬を覆う大きな手、身長差、優しく触れる唇、パーフェクトです！奏（池田）のピュアな反応と真城（堀）の笑顔も最高でした！」
・「『我慢できない、いい？』と言っておきながら、初めての奏を気遣うような優しいキスでとても良かったです。29秒という長さに真城のここまでの我慢が表れてたし、唇が離れた後ドキドキして腰を抜かしちゃう奏が可愛すぎました！」
・「初めてのキスで2人のドキドキがとても可愛く表現されていたから」
SNSの総フォロワー数380万人超えの「モデルプレス」が、WEBアンケートで読者から寄せられた説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部の審査、「モデルプレス」内での記事露出回数などを加味し、各種エンタメ・ライフスタイルにまつわるランキングやアンケート結果を発表するオリジナル企画。これまで発表したランキングには「ベストエンタメアワード2025上半期」や「モデルプレス流行語大賞」などがある。（modelpress編集部）
