193万円から！ ホンダ最新「軽バン」に反響多数！ 「軽とは思えないほどお洒落」の声もある「ブラック仕立て」外装＆“センスいい内装”が魅力！ 4WD仕様もある“丸目レトロ顔”な「N-VAN」に注目！

オシャレかつ実用的な軽バンに反響集まる！

キャンプ場や車中泊スポットには大型SUVやキャンピングカーだけでなく、軽自動車を活用してアウトドアを楽しむ人々の姿も増えてきました。

軽自動車ならではの経済性や取り回しのしやすさを活かしつつ、自然を身近に感じられるモデルが数多く登場しているのです。

そうした流れのなかで注目を集めているのが、ホンダが提案する「N-VAN STYLE＋ NATURE STYLE」で、その仕様にネット上では多くの反響が集まっています。

カーキ×ブラックの内装がお洒落！

ホンダの軽自動車といえば「Nシリーズ」がよく知られています。

2011年に初代「N-BOX」が登場以来、ライフスタイルに合わせた多彩なバリエーションを展開し、ユーザーの幅広いニーズに応えてきました。

そして2021年には、その魅力をさらに広げるべく「STYLE＋」という新たなブランドを立ち上げています。

そのラインナップの一つとして2024年に加わったのが、N-VAN STYLE＋ NATURE STYLEです。

ベースとなる「N-VAN」は2018年に登場した軽バンで、商用利用からアウトドアまで幅広く活躍する万能モデルとして高い評価を得てきました。

広々とした荷室とフラットな床、使い勝手の良さに加え、安全装備や走行安定性も充実している点が特徴です。

2024年の改良では「急アクセル抑制機能」や「ヒーテッドドアミラー」などを新たに搭載し、日常的な快適性と安全性をさらに高めました。そこにアウトドアを意識したデザインと装備を加えたのがNATURE STYLEというわけです。

外観は自然の中に映えるタフな印象を追求しています。

ベースとなった上級グレード「FUN」に、マットブラックとピアノブラック調のフロントグリルや、ブラックアウトされたドアハンドルを組み合わせ、精悍で力強い雰囲気を強調しました。

さらに専用のシルバー＆ブラックホイールキャップが足元を引き締め、アウトドアギアのような無骨さを演出します。

ボディカラーはプラチナホワイト・パール、ソニックグレー・パール、ナイトホークブラック・パールの3色展開で、どれも自然に馴染みながら存在感を放つ仕上がりとなっています。

インテリアも特別感が際立っています。ブラックを基調に、ガーニッシュ部分にはカーキを採用し、落ち着いた中に遊び心を感じさせるデザインを採用。

シートカラーはカーキとジャージーの2種類から選択可能で、アウトドアギアとの相性も抜群です。

さらにディーラーオプションのルーフキャリアを装着すれば、テントやカヌー、自転車といった大型アイテムも積載可能となり、行動範囲は一気に広がります。

もちろん実用性も抜かりありません。4人乗りの室内は後席を倒せば大人が横になれるほど広大な空間に変身。

ソロキャンプや車中泊に対応できるのはもちろん、サイクリングやハイキングの拠点としても活用できます。まさに「移動する基地」と呼ぶにふさわしい存在です。

搭載されるエンジンは660cc直列3気筒自然吸気で、最高出力53馬力、最大トルク64Nmを発揮。

CVTと組み合わせることで、スムーズな加速と軽快な走り、そして優れた燃費性能を実現しています。

駆動方式はFFと4WDが用意されており、舗装路はもちろん未舗装路や悪路でも安心感のある走破性を提供します。

価格（消費税込み）はFFが193万3800円から、4WDは206万6900円からと、装備やデザインを考慮すれば納得感のある設定といえるでしょう。

ネット上では、このN-VAN STYLE＋ NATURE STYLEに対して「軽バンとは思えないほどおしゃれ」「街乗りでもアウトドアでも使える万能さが魅力」「燃費性能も良さそうで維持費が安心」「価格が手頃で若い世代にも手が届きやすい」「シンプルな内装が逆にカスタムしやすい」といった意見が目立ち、アウトドア志向だけでなく幅広い層に受け入れられていることが分かります。

軽自動車でありながら本格的なアウトドアシーンに対応できるN-VAN STYLE＋ NATURE STYLEは、これからの時代に求められる「自由と実用性」を体現した一台といえるでしょう。