俳優・吉永小百合（８０）の主演映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」（１０月３１日公開）が、第３８回東京国際映画祭のオープニング作品として上映されることが８日、決定した。

作品は女性として世界で初めて世界最高峰エベレストの登頂を果たした田部井淳子氏の半生を描く壮大なヒューマンドラマで田部井氏を吉永が演じる。阪本順治監督は「オープニング上映と聞き、大変うれしく思います。映画を作る工程、作業の形態が様変わりしても、大きなスクリーンと繊細な音設計で観客の皆さんに楽しんでもらえるその喜びは、アナログの時代から変わりません。ましてや、時代を越えてスターであり続ける吉永小百合さんの存在は、いつだって私たちの宝です。どうか、皆さま、劇場をお越しくださいませ」とコメントした。

東京国際映画祭・市川尚三プログラミングディレクターは「実在の女性登山家とその家族を描いた『てっぺんの向こうにあなたがいる』は、主役を演じられた吉永小百合さんの圧倒的な存在感と、阪本順治監督の的確な演出とで、今年の日本映画を代表する感動作となりました。世界の観客もまた、この映画に感動してくれると確信しています。この素晴らしい作品で東京国際映画祭を開幕できることを光栄に思います」と自信を明かした。

東京国際映画祭は１０月２７日から１１月５日まで東京・日比谷、有楽町、丸の内、銀座地区などで開催される。