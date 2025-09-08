ザボディショップのスパオブザワールドで、極上ホームスパ体験♡

ザボディショップの人気コレクション「スパオブザワールド」が、2025年9月18日より全国店舗＆ECで待望の再登場♡ 世界各地の伝統美容や自然由来成分から生まれた全6種は、豊かなテクスチャーと繊細な香りで自宅にいながらスパのような非日常を演出。ヴィーガン処方で肌にやさしく、毎日のセルフケアを特別なひとときに変えてくれます♪

ブルガリアン ピオニー＆タヒチアン ティアレ



「ブルガリアン ピオニー ボディウォッシュ」(250mL 2,970円)は、ピオニーエキス配合で優雅な香りと豊かな泡立ちが特徴。肌のうるおいを守りながらすっきり洗い上げます。

「タヒチアン ティアレ ボディウォッシュ」(250mL 2,970円)は、甘いトロピカルフローラルの香りとココナッツオイル*³で、柔らかくリッチな肌触りに導きます。

パッケージもタヒチの伝統模様を採用し、見た目も華やかです♪

＊3ヤシ油(エモリエント成分)

ハワイアン ククイ＆ジャパニーズ カメリア



「ハワイアン ククイ ボディクリーム」(300mL 5,940円)は、ククイオイル⁵やフェアトレードのシアバター⁶で肌に潤いを閉じ込め、シルクのようななめらかさを実現。

「ジャパニーズ カメリア ボディクリーム」(300mL 5,940円)は、手摘みカメリアオイル**¹とシアバター*⁶で弾力のある肌をサポート。日本の伝統模様「青海波」をあしらったパッケージも魅力です。

＊＊1ツバキ種子油(エモリエント成分)

＊5ククイナッツ油(エモリエント成分)

＊6シア脂(エモリエント成分)

ポリネシアン モノイ＆ブラジリアン クプアス

「ポリネシアン モノイ ラディアンスオイル」(200mL 5,060円)は、ココナッツオイル³やブラジルナッツオイル⁷配合で、肌と髪をなめらかに保ちます。

「ブラジリアン クプアス スクラブインオイル」(400g 5,940円)は、塩スクラブとクプアスバター**⁷で古い角質を取り除き、肌を輝かせる贅沢なテクスチャー。

高級スパのような特別なバスタイムを楽しめます♡

＊7ブラジルナッツノキ種子油(エモリエント成分)

＊＊7テオブロマグランジフロルム種子脂(エモリエント成分)

ザボディショップのスパオブザワールドで日常に贅沢を



スパオブザワールドは、世界各地の伝統美容から着想を得た全6種のラグジュアリーコレクション。

ブルガリアン ピオニーやタヒチアン ティアレ、ハワイアン ククイなど、ヴィーガン処方で肌にやさしく、香りとテクスチャーで五感の旅を体験できます♪

全国店舗＆ECで9月18日より発売、8月28日から予約も可能です♡