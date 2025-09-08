危険なエリアをカバー。強引な突破で攻撃参加。緊張していた関根を落ち着かせた一言。遠藤航の存在感はやはり絶大だ【日本代表】
2000年以降、日本はメキシコと４度、対戦してすべて敗戦。高い壁にぶつかり続けてきた。
こうしたなかで、日本は2026年北中米ワールドカップの開催国アメリカのオークランドで、難敵に真っ向勝負で挑んだ。主導権を握られる展開も予想されたが、この日の森保ジャパンは非常に良い入りを見せ、強度や球際の部分で敵を凌駕する時間帯も長かった。
90分間のシュート数も９対８と相手を上回っており、本当に勝っていてもおかしくなかった。だが、53分に南野拓実（モナコ）が決定機を逃したシーンに象徴される通り、決めるべきところで決め切れない。拮抗したゲームができただけに、勝てなかったことが悔やまれた。結果は０−０の引き分けだった。
日本の守備陣に目を向けると、ピッチに立った主力級は板倉滉（アヤックス）１人だけ。その板倉も60分に右足首を痛め、関根大輝（スタッド・ドゥ・ランス）との交代を強いられた。
その時点の３バックは代表２戦目の関根、５戦目の渡辺剛（フェイエノールト）、８戦目の瀬古歩夢（ル・アーブル）の３人。さらに鎌田大地（クリスタル・パレス）に代わって７戦目の佐野海舟（マインツ）を投入と、ボランチから後ろはやや不安も拭えなかった。
そこで彼らを落ち着かせたのが、大黒柱の遠藤航（リバプール）だった。
「『簡単なプレーでいいから、まずはしっかり試合に入れ』と航君に言われた。自分も緊張して入ったので、そこで一息つけて入れたので有難かったです」と関根は神妙な面持ちで言う。そうやって言動１つで若手を落ち着かせることができる。多くの修羅場を経験してきたキャプテンがもたらす安心感だ。
プレー面でも縦横無尽にピッチを駆け回り、チーム全体を力強く統率していく。特に目を引いたのが、右サイド裏のスペースを瞬時に埋めた87分の守備。渡辺が出したロングボールが左SBヘスス・ガジャルドにカットされた瞬間、関根が食いつき、背後に縦パスを出されてピンチに。そこで背番号６がスッと寄せ、危機を未然に防いだのだ。
「一番危ないところを自分が抑える形でした。斜めに走られた選手をタッチライン際で守備しましたけど、空いたところをカバーするのが自分の仕事なんで」と本人は淡々と語っていたが、高度な危険察知能力を備えた遠藤がいたからこそ、後ろの選手たちは安心感を持ってプレーできたことだろう。
さらに、この３分後にも遠藤の凄さが前面に表われる。前田大然（セルティック）の左タッチライン際からのスローインを受けると、強引なドリブルで一気に前へ抜け出し、左斜め前にラストパス。これを受けた上田綺世が敵DFセサル・モンテスのファウルを誘い、退場に追い込んだ。この攻撃参加の判断の鋭さは見る者を大いに驚かせた。
「終盤のところは、本当にワンプレーで違いを見せられるシーンを作りやすい。ああいう試合でも勝ち切りたいという思いは強かったし、キャプテンとしてどこで違いを見せられるかは、いつも意識しているので」
遠藤はこう意図を説明していたが、このような前がかりに行くプレーはシュツットガルト時代に数多く見られた。特に2021-22、22-23シーズンは遠藤が攻守両面のあらゆる仕事をして、チームを残留へと導いたわけだが、当時を彷彿させるようなアグレッシブな攻めで、絶大なインパクトを残した。
結果的にはスコアレスドローに終わり、日本は苦手な中南米の雄を倒せなかったが、遠藤がいなければ、相手の圧力を抑えて、零封することはできなかっただろう。主力の多くが欠場するなか、今の森保ジャパンは遠藤がいてこそ成り立っている。そんな印象を多くの人々に与えたのではないか。
