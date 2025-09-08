人口減少が進む中で働き手を確保しようと、複数の事業者が出資して「特定地域づくり事業協同組合」を設立する事例が相次いでいる。

山形県内では２０２１年に小国町で最初の組合が発足し、現在は置賜地域３町の３組合に広がった。組合は移住者らを雇用し、季節ごとに異なる職場へ派遣する。伝統産業を維持する一助になるほか、柔軟な働き方を提案して移住促進にもつなげる狙いがある。（常陰亮佑）

「牛舎の手伝い」「草刈り」週３日ずつ

小国町にある繁殖用の米沢牛など約１００頭を飼育する牛舎。管理を手伝う白木昂（こう）さん（２６）（横浜市出身）は、特定地域づくり事業協同組合「おぐにマルチワーク事業協同組合」（おぐマル）の職員として、早朝から牛の餌やりや牛舎の清掃、周辺の草刈りなどに汗を流す。６月からは牛舎の手伝いを週３日、田んぼの草刈りを週３日引き受ける。

白木さんは東京農大卒業後、埼玉県本庄市のＪＡに就職した。農業の魅力を感じながらも、学生時代から同町の「桜川酒造」に憧れていたこともあり、酒蔵への転職を模索する中でおぐマルに出会った。

今年４月に同町に移住。収入は減ったというが、白木さんは「以前より自由な働き方で自分の時間が取れるし、今後の身の振り方も考えながら生活できている」と満足そうに話す。

◇

町の人口は約７１００人（２０年時点）と、この５０年で半減した。人手不足を解消する一助にと、地域おこし協力隊員ら町民５人が組合の設立を提案。町内のあらゆる産業で担い手不足への危機感が共有されていたことで、設立まではスムーズだった。

２１年に１４事業者の出資で発足したおぐマルには現在、桜川酒造のほか食品販売業や農家など町内１９の事業者が加入。県内外から１１人を雇用し、町内の事業者に職員を派遣してきた。

同町でキノコ栽培を手掛ける農事組合法人「小国きんたけ工房」は派遣を受け入れている事業者の一つ。渡辺拓磨代表理事は「人手が増えた分、自分は現場に出ずに経営面により集中できるようになった」とメリットを語る。

おぐマル事務局長の吉田悠斗さん（３１）は「市町村を越えた労働力の融通もできるようになれば、より充実した取り組みになるのでは」と展望する。

白鷹町や川西町でも誕生

山形県内では昨年５月に白鷹町で、今年４月に川西町で、それぞれ組合が誕生した。

現在は尾花沢市の組合が県の認定手続き中だ。同市は３年ほど前から組合の設立に向けた準備を進めてきた。市内の農業や建設業、観光業など５、６事業者が参画し、１２月頃の事業開始を目指す。同市は人口流出が進んでおり、移住促進だけでなく、流出防止にも役立てたい考えだ。

◆特定地域づくり事業協同組合＝２０２０年６月施行の「特定地域づくり事業推進法」に基づく組織。過疎地での担い手確保を目的に、複数の事業者が出資して設立し、雇用した職員に給与を支払う。労働者派遣法に基づく国の許可は特例で免除され、労働局への届け出だけで派遣事業が可能になる。運営費と人件費の一部について、国の補助金を活用できる。