石破茂首相（６８）（自民党総裁）は７日夜、首相官邸で記者会見し、７月の参院選惨敗の責任を取り退陣する意向を表明した。

首相は物価高対策を政権の重要課題に掲げてきたが、道半ばで退陣することになった。米国との関税交渉は山場を越えたものの、関税の企業業績への影響が本格化するのはこれからだ。経済政策の課題は山積している。

首相は７日の記者会見で「物価上昇を上回る賃金上昇を定着させるため、取り組みを加速させることが必要だ」と語った。

物価変動の影響を考慮した労働者１人あたりの実質賃金は、７月の速報値で前年同月比０・５％増と７か月ぶりにプラスに転じたが、夏のボーナスの支給額が増えたことが主な要因だ。エコノミストの中には、実質賃金が今後、マイナスに転じるとの見方が多い。

実質賃金が伸び悩んでいる一因は、物価の上昇が続いていることだ。７月の全国消費者物価指数は、値動きの大きい生鮮食品を除く総合で前年同月比３・１％の上昇で、８か月連続で３％台となった。特にコメは９０・７％も上昇した。石破内閣は備蓄米の放出でコメの価格抑制を図ってきたが、高止まりが続いている。

参院選で自民、公明両党は、国民１人２万円（子どもや住民税非課税世帯の大人は４万円）の現金給付を公約に掲げた。首相は選挙後の８月、立憲民主党に対して与野党協議に応じる姿勢を示すなど、実現にこだわっていた。

しかし、野党各党は物価高対策として消費税の減税や廃止などを訴えており、与党との隔たりは大きい。ガソリン税の暫定税率廃止を巡る財源や高校授業料無償化の詳細な制度設計でも、与野党の対立は深まる。

米国との関税交渉では、４日にトランプ大統領が大統領令に署名し、日本から輸入する自動車への関税は現在の２７・５％から１５％に引き下げられると明記された。幅広い品目に課される「相互関税」も見直された。

ただ、大統領令には、日本から輸入する医薬品や半導体への関税率が、他国製品の税率を超えないとする「最恵国待遇」は明記されなかった。米国と合意した５５００億ドル（約８０兆円）規模の投資では、投資先の決定権はトランプ氏に委ねられ、米側は日本が約束を履行しなければ関税を引き上げると示唆している。

経済界では、物価高や米国の高関税で企業業績が悪化する懸念が強まっている。新政権は早急に経済対策に踏み切る見通しだが、実効性のある対策が求められる。大手企業の関係者は７日、読売新聞の取材に対し、物価高や米国の関税政策への対応を課題に挙げ、「政治空白を長引かせてもらいたくない」と語った。

経団連の筒井義信会長は７日、「内外には待ったなしの重要政策課題が山積している。（自民党の）総裁選で選ばれる新しいリーダーには、安定した政治の態勢を確立し、政策をスピーディーに遂行してほしい」とのコメントを発表した。