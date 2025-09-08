東京市場　ピボット分析（資源国通貨）

オージードル
終値0.6557　高値0.6589　安値0.6510

0.6673　ハイブレイク
0.6631　抵抗2
0.6594　抵抗1
0.6552　ピボット
0.6515　支持1
0.6473　支持2
0.6436　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5892　高値0.5918　安値0.5842

0.6002　ハイブレイク
0.5960　抵抗2
0.5926　抵抗1
0.5884　ピボット
0.5850　支持1
0.5808　支持2
0.5774　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3830　高値1.3854　安値1.3760

1.3963　ハイブレイク
1.3909　抵抗2
1.3869　抵抗1
1.3815　ピボット
1.3775　支持1
1.3721　支持2
1.3681　ローブレイク