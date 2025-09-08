東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
オージードル
終値0.6557 高値0.6589 安値0.6510
0.6673 ハイブレイク
0.6631 抵抗2
0.6594 抵抗1
0.6552 ピボット
0.6515 支持1
0.6473 支持2
0.6436 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5892 高値0.5918 安値0.5842
0.6002 ハイブレイク
0.5960 抵抗2
0.5926 抵抗1
0.5884 ピボット
0.5850 支持1
0.5808 支持2
0.5774 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3830 高値1.3854 安値1.3760
1.3963 ハイブレイク
1.3909 抵抗2
1.3869 抵抗1
1.3815 ピボット
1.3775 支持1
1.3721 支持2
1.3681 ローブレイク
