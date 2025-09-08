【本日の見通し】日本の政局をにらむ展開



週末に石破首相が総裁辞任を表明、次期総裁候補として高市氏や小泉氏の名前がメディアで報じられている。前回の総裁選で地方票などを合わせた第一回投票で1位となった高市氏は、積極財政論者として知られており、日本の財政赤字が拡大するのではとの警戒もあって、海外勢を中心に円売りで反応しているとみられている。



週明け円安で始まった流れがどこまで続くかがポイント。ドル円に関しては先週末に米雇用統計の弱さを受けてドル安円高が進んだ後だけに、買いが入りやすい地合いとなっている。先週付けた149円14銭の直近高値を意識する動きが見込まれる。



クロス円も軒並みの円安警戒。ただ、先週末の米雇用統計後は、ドル安主導でユーロドル、ポンドドルなどはいったん上昇しており、ドル円に比べるとクロス円は下げの勢いが抑えられた分、上昇の勢いがどこまで付くか。特にポンド円は早朝に200円台を付けているが、200円台での買いには慎重姿勢も見らえるだけに、この後の流れが警戒されるところ。ただ下がると買いが出るとみられ、地合いは堅調。199円台半ばあたりがしっかりとなり、200円台をどこまで試せるかという展開を見込んでいる。ユーロ円は173円台を中心とした推移か。7月のユーロ高円安局面で174円手前が重くなっており、大台超えには少し慎重姿勢が見られそう。あっさり超えてくると、ストップロスを巻き込んで上昇の加速となる可能性がある。



ユーロドルは1.1700を挟んでの推移。先週末は米雇用統計後に上昇した後、上値では売りが出る重さが見られた。対円でのユーロ買いが支えとなり、下方向も限定的か。ポンドドルも状況は同じ、1.3500を中心とした推移を見込んでいる。



MINKABUPRESS 山岡







