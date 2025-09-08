　８時５０分に日本実質GDP２次速報値（2025年 第2四半期）、国際収支（7月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。

実質GDP２次速報値（2025年 第2四半期）08:50
予想　0.3%　前回　0.3%（前期比)
予想　1.0%　前回　1.0%（前期比年率)
予想　3.0%　前回　3.0%（GDPデフレータ・前年比)

国際収支（7月）08:50
予想　33000.0億円　前回　13482.0億円（経常収支)
予想　25680.0億円　前回　23979.0億円（経常収支・季調済)
予想　746.0億円　前回　4696.0億円（貿易収支)