まもなく日本実質GDP２次速報値、国際収支の発表
８時５０分に日本実質GDP２次速報値（2025年 第2四半期）、国際収支（7月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。
実質GDP２次速報値（2025年 第2四半期）08:50
予想 0.3% 前回 0.3%（前期比)
予想 1.0% 前回 1.0%（前期比年率)
予想 3.0% 前回 3.0%（GDPデフレータ・前年比)
国際収支（7月）08:50
予想 33000.0億円 前回 13482.0億円（経常収支)
予想 25680.0億円 前回 23979.0億円（経常収支・季調済)
予想 746.0億円 前回 4696.0億円（貿易収支)
実質GDP２次速報値（2025年 第2四半期）08:50
予想 0.3% 前回 0.3%（前期比)
予想 1.0% 前回 1.0%（前期比年率)
予想 3.0% 前回 3.0%（GDPデフレータ・前年比)
国際収支（7月）08:50
予想 33000.0億円 前回 13482.0億円（経常収支)
予想 25680.0億円 前回 23979.0億円（経常収支・季調済)
予想 746.0億円 前回 4696.0億円（貿易収支)