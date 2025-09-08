事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（33）が8日までに、自身のX（旧ツイッター）を更新。プロ野球阪神が2年ぶりのリーグ優勝を決めた7日夜大阪・ミナミの戎（えびす）橋周辺には阪神ファンらが集結し、大阪府警の厳戒態勢の中、道頓堀にダイブする人が相次いだ件について、苦言を呈した。

猪狩はこの件を伝える一部メディアの記事を添付。「阪神優勝しても道頓堀川に飛び込まないでってあんなに言われてるのに、なんで飛び込むんですか？ 準備周到なので、もはや家出る前から『飛び込んだろう！』と意気込んでますよね」と書き出した。

そして「やってること迷惑系ユーチューバーと変わらないですよ。何かあったら救助する人も必要ですし、誰も幸せになりません」とぴしゃりとつづった。

この投稿に対し「水質悪いし危険なのに、理解できません」「どうしようもない。痛い思いしないと解んないんだろな」「やるなって言われてることをするって、大の大人のする事ではないと思います」「飛び込んで、なにか起きてしまった時のことを考えてないんですよね、想像力が足りない」「はっきり言っていい迷惑です」「富士山に軽装で登って救助を呼ぶ阿呆と通じるものがある」「悪しき伝統と化してますよね。どこかで断ち切らないと」「見てるやつ、笑ってるやつも同罪。阪神ファンとして恥ずかしい」などとさまざまな反響の声が寄せられている。