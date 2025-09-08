ユーロバスケットのベスト8が出そろう…準々決勝でドイツとスロベニアが激突

9月8日、ラトビアでの「ユーロバスケット2025」決勝トーナメントは準々決勝に進む8チームが決定した。

リトアニア代表（FIBAランキング10位）、トルコ代表（同27位）、ドイツ代表（同3位）、フィンランド代表（同20位）に続き、ギリシャ代表（同13位）、ポーランド代表（同17位）、スロベニア代表（同11位）、ジョージア代表（同24位）が新たに準々決勝進出を決めた。

ギリシャはデニ・アヴディア（ポートランド・トレイルブレイザーズ）を擁するイスラエル代表（同39位）に対し、一度もリードを許すことなく84－79で勝利。大黒柱のヤニス・アデトクンボ（ミルウォーキー・バックス）が37得点10リバウンド1ブロックの活躍でチームを引っ張った。

ポーランドはボスニア・ヘルツェゴビナ代表（同41位）を相手に逆転勝利。ティップオフから追いかける展開が続いたものの、第3クォーター終盤に試合をひっくり返すと、最後の10分間を11失点に抑え、80－72で制した。

スロベニアは最大19点差をつけてイタリア代表（同14位）を84－77で撃破。ルカ・ドンチッチ（ロサンゼルス・レイカーズ）が33分17秒の出場で5本の3ポイントシュートを含む42得点に10リバウンド3スティールの活躍を見せた。

ジョージアは格上フランス代表（同4位）を下す金星。トルニケ・シェンゲリア（FCバルセロナ／スペイン）とカマル・ボールドウィン（バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）がともに24得点を挙げ、フィンランド代表（同20位）が待つ準々決勝へ駒を進めた。

ラウンド16の試合結果、準々決勝の試合日程は以下のとおり・

■「ユーロバスケット2025」ラウンド16 試合結果



リトアニア 88－79 ラトビア



ギリシャ 84－79 イスラエル



トルコ 85－79 スウェーデン



ポーランド 80－72 ボスニア・ヘルツェゴビナ



ドイツ 85－58 ポルトガル



イタリア 77－84 スロベニア



セルビア 86－92 フィンランド



フランス 70－80 ジョージア

■「ユーロバスケット2025」準々決勝 試合日程※日本時間



9月9日23：00～ トルコvsポーランド



9月9日27：00～ リトアニアvsギリシャ

9月10日23：00～ フィンランドvsジョージア



9月10日27：00～ ドイツvsスロベニア

【動画】ルカ・ドンチッチが42得点の大暴れ