ユーロバスケットのベスト8が出そろう…準々決勝でドイツとスロベニアが激突
9月8日、ラトビアでの「ユーロバスケット2025」決勝トーナメントは準々決勝に進む8チームが決定した。
リトアニア代表（FIBAランキング10位）、トルコ代表（同27位）、ドイツ代表（同3位）、フィンランド代表（同20位）に続き、ギリシャ代表（同13位）、ポーランド代表（同17位）、スロベニア代表（同11位）、ジョージア代表（同24位）が新たに準々決勝進出を決めた。
ギリシャはデニ・アヴディア（ポートランド・トレイルブレイザーズ）を擁するイスラエル代表（同39位）に対し、一度もリードを許すことなく84－79で勝利。大黒柱のヤニス・アデトクンボ（ミルウォーキー・バックス）が37得点10リバウンド1ブロックの活躍でチームを引っ張った。
ポーランドはボスニア・ヘルツェゴビナ代表（同41位）を相手に逆転勝利。ティップオフから追いかける展開が続いたものの、第3クォーター終盤に試合をひっくり返すと、最後の10分間を11失点に抑え、80－72で制した。
スロベニアは最大19点差をつけてイタリア代表（同14位）を84－77で撃破。ルカ・ドンチッチ（ロサンゼルス・レイカーズ）が33分17秒の出場で5本の3ポイントシュートを含む42得点に10リバウンド3スティールの活躍を見せた。
ジョージアは格上フランス代表（同4位）を下す金星。トルニケ・シェンゲリア（FCバルセロナ／スペイン）とカマル・ボールドウィン（バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）がともに24得点を挙げ、フィンランド代表（同20位）が待つ準々決勝へ駒を進めた。
ラウンド16の試合結果、準々決勝の試合日程は以下のとおり・
■「ユーロバスケット2025」ラウンド16 試合結果
リトアニア 88－79 ラトビア
ギリシャ 84－79 イスラエル
トルコ 85－79 スウェーデン
ポーランド 80－72 ボスニア・ヘルツェゴビナ
ドイツ 85－58 ポルトガル
イタリア 77－84 スロベニア
セルビア 86－92 フィンランド
フランス 70－80 ジョージア
■「ユーロバスケット2025」準々決勝 試合日程※日本時間
9月9日23：00～ トルコvsポーランド
9月9日27：00～ リトアニアvsギリシャ
9月10日23：00～ フィンランドvsジョージア
9月10日27：00～ ドイツvsスロベニア
【動画】ルカ・ドンチッチが42得点の大暴れ