強豪国を守備で圧倒できる“攻撃的3バック”に堂安律「そこは今まで日本代表の課題だった」
[9.6 親善試合 日本 0-0 メキシコ オークランド]
攻守に数多くのタスクを背負った日本の10番は、貴重な開催国とのテストマッチとなったメキシコ戦の課題と収穫を端的に振り返った。
「こういう強度の高い相手に、特にゴール前を固めてきた強い相手にしっかりと崩していかないといけない。もっとアイデアが必要だと思う。ただ守備に関してはこういう強度の高い相手に負けなくなったのは日本人として良いこと。そこは今まで日本代表の課題だったと思うので、この完全アウェーの中で圧で負けない、押し負けない、むしろ前半は圧倒したという面では大きな収穫があったと思う」
北中米W杯最終予選から右ウイングバックでの起用が続く日本代表MF堂安律(フランクフルト)はこの日、強豪国メキシコ相手にも守備で奮闘。押し込まれそうな局面で的確にリスクを回避するだけでなく、相手のウイングを背中でケアしながら、相手SBに向かって縦のスライドを見せる判断の部分が際立っていた。
ウインガーが本職の選手をウイングバックに起用する“攻撃的3バック”を真に機能させるには、押し込まれたままにならない前向きな守備が不可欠。この日は左サイドのMF三笘薫とともに守備で相手を圧倒する時間が続き、強豪国との対戦におけるモデルケースとなりうるようなパフォーマンスを見せていた。
ブンデスリーガでも同様の強みを発揮している堂安は「守備に関してはこのチームで求められていることで、(左の三笘)薫くんと僕はそこを必要とされているので背中で見せられるように意識している。今日は前で守備ができたので、自分の良さを出す守備の仕方ができた」と手応えを口にしつつ、「滉くんが押し上げてくれて、相手の10番(左ウイングのアレクシス・ベガ)に滉くんがついてくれていたので、右サイドで奪えるシーンが多かったし、完璧に近かったと思う」と右CBで支えたDF板倉滉の貢献にも感謝した。
また堂安は攻撃でも前半15分、背後への抜け出しでDF渡辺剛からのロングフィードを呼び込み、決定的なチャンスを創出。右シャドーのMF久保建英が可変的なポジションを取る中で、リスク管理をしながら攻撃をサポートする立ち位置でも効果的な働きを見せていた。さらに後半8分には堂安と久保のコンビで右サイドを崩し、MF南野拓実のボレーシュートを演出した場面も。惜しくも枠を外れたが、試合のハイライトとなるような美しい攻撃だった。
それでも堂安は南野の決定機について「あれが理想の崩し方。相手が4バックだったのでうちの5バックに対して間違いなくウイングバックが空く状況だった」とその再現性に手応えを口にしつつも、この形を多く作れなかったことを反省していた様子。「右サイドで崩した後に仕留めるところは左のウイングだよというところは感覚としてチームで共有できていなかった。あのシーンは俺とタケのところで2対1にできたので、ああいう仕掛け(を増やすの)は課題なのかなと思う」と先を見据えた。
W杯最終予選の躍進を支えた攻撃的3バックが、メキシコという強豪国に通用したのは大きな収穫。また攻撃練習では守備的な強みを持つ右ウイングバックをテストしていた場面もあったが、攻守の働きで試合の流れを作る力において、あらためて堂安がファーストチョイスであることを印象付ける一戦ともなった。
それでも堂安は「勝っていないので残念。もっと賢くプレーできていれば勝てているゲーム」と引き分けという結果への反省も。「こういう相手には終わった後、強度で負けた、1対1で負けたというのが口から出がちだけど、そこが今日は課題としなかった。むしろそこから日本がチャンスを作っていたので、そこは収穫だと思う」と守備面での成果は認めつつ、攻撃でのさらなる進化を誓った。
(取材・文 竹内達也)
