対強豪国での左ウイングバックに反省点口にした前田大然「W杯までに自分のものにできれば」
[9.6 親善試合 日本 0-0 メキシコ オークランド]
日本代表は後半24分、2度目の交代として3枚替えを行ったが、機能しないままその後は劣勢に追い込まれた。試合後、左ウイングバックで出場したFW前田大然(セルティック)は「後半は全くプレッシャーがかけられていなかった。どこに行くかはっきりしなかった場面があった」と反省を口にした。
日本は後半16分にDF板倉滉のアクシデントでDF関根大輝を投入しており、2度目となった後半24分の交代は南野拓実、久保建英、鎌田大地に代わって前田、伊東純也、佐野海舟を投入するというもの。前田と伊東はそれぞれ左右のウイングバックに入り、三笘薫と堂安律がシャドーに移っていた。
試合後、前田はボールホルダーへのマークがハマらなかった時間について「前半はしっかりプレッシャーをかけて、誰がどこに行くかがはっきりしていたけど、僕たちが入るくらいからどうしても前線の選手が疲れていて、プレスをかけられなかった。そこが難しいところだった」と振り返った。
日本の交代の前から相手が3バック気味の布陣に変更し、サイドに人数をかけてきたことで前田のサイドを有効活用されていた印象もあった。前田によると、試合後の時点で反省を行ったといい、「(左CBの瀬古)歩夢と話して、どっちが行けばよかったかは話した。映像を見てまた話していきたい」と改善を誓った。
カタールW杯では1トップの主力を担った前田だが、現在の攻撃的3バックでは左ウイングバック起用が増加。これまでは押し込む展開の多かったアジア予選での逃げ切り起用が続いていたものの、この日は強豪国を相手に同点の時間に投入されたことで、受け身になる展開も強いられ、新たなテストが始まった形だ。
前田は「あのポジションは守備でもしっかり戻らないといけないし、前に行くチャンスがあれば行かないといけないポジション。運動量が求められると思うので、慣れないけどW杯までに自分のものにできればと思う」と意気込んだ。
(取材・文 竹内達也)
日本代表は後半24分、2度目の交代として3枚替えを行ったが、機能しないままその後は劣勢に追い込まれた。試合後、左ウイングバックで出場したFW前田大然(セルティック)は「後半は全くプレッシャーがかけられていなかった。どこに行くかはっきりしなかった場面があった」と反省を口にした。
日本は後半16分にDF板倉滉のアクシデントでDF関根大輝を投入しており、2度目となった後半24分の交代は南野拓実、久保建英、鎌田大地に代わって前田、伊東純也、佐野海舟を投入するというもの。前田と伊東はそれぞれ左右のウイングバックに入り、三笘薫と堂安律がシャドーに移っていた。
日本の交代の前から相手が3バック気味の布陣に変更し、サイドに人数をかけてきたことで前田のサイドを有効活用されていた印象もあった。前田によると、試合後の時点で反省を行ったといい、「(左CBの瀬古)歩夢と話して、どっちが行けばよかったかは話した。映像を見てまた話していきたい」と改善を誓った。
カタールW杯では1トップの主力を担った前田だが、現在の攻撃的3バックでは左ウイングバック起用が増加。これまでは押し込む展開の多かったアジア予選での逃げ切り起用が続いていたものの、この日は強豪国を相手に同点の時間に投入されたことで、受け身になる展開も強いられ、新たなテストが始まった形だ。
前田は「あのポジションは守備でもしっかり戻らないといけないし、前に行くチャンスがあれば行かないといけないポジション。運動量が求められると思うので、慣れないけどW杯までに自分のものにできればと思う」と意気込んだ。
(取材・文 竹内達也)