・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６１．８７ドル（－１．６１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３６５３．３ドル（＋４６．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４１０７．４セント（＋１６．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５０１．００セント（－１．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝３９９．００セント（－０．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１００６．５０セント（－５．５０セント）
・ＣＲＢ指数
　２９７．７７（－２．５８）

