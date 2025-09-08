５日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６１．８７ドル（－１．６１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３６５３．３ドル（＋４６．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４１０７．４セント（＋１６．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５０１．００セント（－１．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３９９．００セント（－０．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１００６．５０セント（－５．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２９７．７７（－２．５８）
出所：MINKABU PRESS
