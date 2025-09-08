５日の米株式市場の概況、ＮＹダウ２２０ドル安 米雇用統計が重荷 ５日の米株式市場の概況、ＮＹダウ２２０ドル安 米雇用統計が重荷

５日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比２２０．４３ドル安の４万５４００．８６ドルと反落した。８月の米雇用統計は、非農業部門の雇用者数が前月比２万２０００人増となり、増加幅は市場予想を大きく下回った。失業率は４．３％に上昇した。米景気の減速懸念が広がり、主力株への売りを促した。



ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー＜JPM＞やシェブロン＜CVX＞、ビザ＜V＞が売られ、ナイキ＜NKE＞やゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞が軟調に推移。ケンビュー＜KVUE＞が急落した。一方、ホーム・デポ＜HD＞やユナイテッドヘルス・グループ＜UNH＞がしっかり。サムサ―ラ＜IOT＞やガイドワイア・ソフトウェア＜GWRE＞が急伸し、ローンデポ＜LDI＞が高い。



ナスダック総合株価指数は７．３１ポイント安の２万１７００．３８と３日ぶり小反落した。マイクロソフト＜MSFT＞やエヌビディア＜NVDA＞が下値を探り、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞やルルレモン＜LULU＞が大幅安となった。一方、テスラ＜TSLA＞が値を上げ、ブロードコム＜AVGO＞が急騰。ドキュサイン＜DOCU＞が買われ、ブレイズ＜BRZE＞とサービスタイタン＜TTAN＞が大幅高となった。



