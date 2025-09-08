本日9月8日（月）よる10時から日本テレビ系で放送の「月曜から夜ふかし」。今夜のラインナップは、「街行く人のファッション調査2025夏」「全国のご当地問題を調査した件」を予定している。

「街行く人のファッション調査2025夏」では、流行のファッションに身を包んでいる人やファッションが個性的過ぎて目を引く人など、ファッションにこだわりがありそうな方々にインタビュー。

ふわふわガーリーファッションのふくよかな女性がショップで受けた仕打ちとは？「あまり人目に付きたくない」という男性が身を包んだまさかの服装とは？ペアルックの仲良し夫婦、ポロリと本音を漏らした旦那を凍り付かせた妻の衝撃的な一言とは？

「全国のご当地問題を調査した件」では、あるモノを持たせると泣き止む赤ちゃんや万博でもらった“謎のUSBメモリ”など、気になる話題が続々登場！

以前、顔を白黒に塗り分けて登場した「オセロマン」は現在どうしているのか？独特過ぎる工作を披露していた小学生、華ちゃんが作った新作工作とは？華ちゃんのお兄ちゃんも天才3Dクリエイターだった!? 凄過ぎるきょうだいに村上・マツコもビックリ！

さらに、前回体調不良により急遽番組収録を欠席することになった村上・マツコが欠席に至るまでの経緯を明らかに。芸能生活史上初めて仕事を休んだという村上の身にいったい何が起きていたのか？羽田空港へと向かっていたマツコを突如おそった大ピンチとは？



