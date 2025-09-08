¡ÚF1¡Û³ÑÅÄÍµµ£13°Ì¡¡¥Õ¥í¥¢Â»½ý¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¤Ê¤é¤º¡ÖÀ¨¤¯¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×ÀÜ¿¨¤Î¥í¡¼¥½¥ó¤òÈóÆñ
¡¡¡þF1Âè16Àï¥¤¥¿¥ê¥¢GP¡¡·è¾¡¡Ê2025Ç¯9·î7Æü¡¡¥â¥ó¥Ä¥¡¡¦¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡á1¼þ5.793¥¥í¡ß53¼þ¡Ë
¡¡9ÈÖ¼ê¤«¤é½Ð¤¿¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤Ï13°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢2ÀïÏ¢Â³Æþ¾Þ¤òÆ¨¤·¤¿¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤¬¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Ä¡¼¡¦¥¦¥¤¥ó¤Î1»þ´Ö13Ê¬24ÉÃ325¤Ç9Àï¤Ö¤êº£µ¨3¾¡ÌÜ¡¢ÄÌ»»66¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£7·î¤Ë¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥á¥¡¼¥¹ÂåÉ½¤¬¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ï¿·ÂÎÀ©¤Ç¤Î½é¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï18¼þÌÜ¤Ë¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤Î¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¥¥ß¡¦¥¢¥ó¥È¥Í¥Ã¥ê¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤ËÈ´¤«¤ì¤Æ10ÈÖ¼ê¤Ø¸åÂà¡£19¼þÌÜ¤Î¥¿¥¤¥ä¸ò´¹Ä¾¸å¡¢Àè¤Ë¥Ô¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ï¡¼¥¹¤Î¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥Ù¥¢¥Þ¥ó¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤ËÈ´¤«¤ì¤ÆÆþ¾Þ·÷³°¤ØÍî¤Á¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ë¤â´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¸åÊý¤Ç¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£27¼þÌÜ¤Ë¤ÏºÇ¸åÊý¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Î¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤¬³ÑÅÄ¤òÈ´¤³¤¦¤È¤·¤ÆÀÜ¿¨¡£¥Õ¥í¥¢¤òÂ»½ý¤·¤ÆÄÉ¤¤¾å¤²¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï¥Á¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤ë¤Ù¤»þ¤Ë¡¢¥Õ¥í¥¢¤ËÂç¤¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢À¨¤¯¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Á´ÂÎÅª¤ËÂ®¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤¿ÅÓÃ¼¡¢¥Ú¡¼¥¹¤¬Á´¤¯¾å¤¬¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸µÆ±Î½¤Î¥í¡¼¥½¥ó¤òÈóÆñ¡£¤½¤ì¤Ç¤â1¿Í¤À¤±¥Õ¥í¥¢¤¬¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤µ¤ì¡¢°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ÇÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ËÍ½Áª2²óÌÜ¡ÊQ2¡Ë¤Ç¤Ï0.3ÉÃº¹°ÊÆâ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤È¤¢¤ê¡Ö¥ì¡¼¥¹¤´¤È¤Ë¿ÊÊâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ë¡£»Ä¤ê¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤ª¤ê¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿ÊÊâ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡¥á¥¡¼¥¹ÂåÉ½¤â¡Ö¥æ¥¦¥¤ÏÉÔ±¿¤À¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¥ê¥¢¥à¤È¤ÎÀÜ¿¨¤Ç¥Õ¥í¥¢¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Äã²¼¤·¤¿¡×¤È³ÑÅÄ¤ËÆ±¾ð¡£¡Ö¥æ¥¦¥¤Î¥ì¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëºî¶È¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¢¦·è¾¡½ç°Ì
(£±)¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë
(£²)¥Î¥ê¥¹¡Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡Ë
(£³)¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¡Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡Ë
(£´)¥ë¥¯¥ì¡¼¥ë¡Ê¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡Ë
(£µ)¥é¥Ã¥»¥ë¡Ê¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡Ë
(£¶)¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¡Ê¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡Ë
(£·)¥¢¥ë¥Ü¥ó¡Ê¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ë
(£¸)¥Ü¥ë¥È¥ì¡¼¥È¡Ê¥¥Ã¥¯¥¶¥¦¥Ð¡¼¡Ë
(£¹)¥¢¥ó¥È¥Í¥Ã¥ê¡Ê¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡Ë
(10)¥Ï¥¸¥ã¡¼¡Ê¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¡Ë
(11)¥µ¥¤¥ó¥Ä¡Ê¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ë
(12)¥Ù¥¢¥Þ¥ó¡Ê¥Ï¡¼¥¹¡Ë
(13)³ÑÅÄÍµµ£¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë
(14)¥í¡¼¥½¥ó¡Ê¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¡Ë
(15)¥ª¥³¥ó¡Ê¥Ï¡¼¥¹¡Ë
(16)¥¬¥¹¥ê¡¼¡Ê¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ë
(17)¥³¥é¥Ô¥ó¥È¡Ê¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ë
(18)¥¹¥È¥í¡¼¥ë¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Á¥ó¡Ë
¥ê¥¿¥¤¥¢¡¡¥¢¥í¥ó¥½¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Á¥ó¡Ë
¥ê¥¿¥¤¥¢¡¡¥Ò¥å¥ë¥±¥ó¥Ù¥ë¥¯¡Ê¥¥Ã¥¯¥¶¥¦¥Ð¡¼¡Ë