ダイアンの津田篤宏が、恐ろしい心霊写真に数々のツッコミ。「照れてんと！」「中入ってこいよ！」など独自の視点が光るツッコミワードに注目が集まった。

【映像】恐ろしい心霊写真の数々

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには加藤史帆が出演。

夏と言えば怖い話。しかし、怖い話は苦手な人も多く、誰もが楽しめるものとはいいがたいのが現状だ。そこでこの日は、誰でも楽しめるように怖い話の途中でガヤを入れて、怖くなくするという企画「怖い話を台無しにしろ！ 第5回怪談ブレイクチャレンジ！」が放送された。怪談ブレイクをするのは、この企画の立役者として知られる、キングオブ怪談ブレイカーのダイアン・津田篤宏。津田は「怪談話ブレイク」「心霊写真ブレイク」「霊視ブレイク」の3種目の競技に挑戦する。

注目を集めたのは、怖い心霊写真を見てもらい一言でブレイクしてもらう「心霊写真ブレイク」で津田から飛び出したツッコミワードの数々だった。

紹介されたのは、とある高校の楽しそうな休み時間のヒトコマを収めた写真。ありえない構図で、男子生徒の太ももを誰かの手が抱きしめるようにうっすらと浮かび上がっており、津田は「なんの意味があんねん！」とツッコミを入れた。

ノブが「仲のいいメンバーが1人、お亡くなりになって、僕も遊んでよって写り込んだんじゃないか」と想像すると、津田は「じゃあもっと立っとかんと」と指摘した。

続けて津田は、「幽霊全般に言いたい。照れてんと！」「もっと前に出て来いよ。なんで照れてんの。みんな手だけとか。いつまで照れてんの？」と幽霊に対してもっと積極的になるべきだと熱弁した。

さらに、親戚が集まった際に撮影された1枚の集合写真が紹介されたとき。親戚たちの後ろには窓があり、そこに多数の黒い顔がびっしりと並んでいた。あまりに恐ろしい写真にノブは「ついに出た！大量に！ああ〜！」と絶叫。この写真に写る霊に対して津田は「中入って来いよ！おいでよ！」とツッコミ。部屋に入りきれなかった親戚だと言い張ると、大悟は「後ろの人のほうが昔の人っぽい」と指摘。ノブも「色もカラーじゃないし、白黒」と、どう見てもこの世のものとは思えない写り方であると説明した。

これを受けて津田は「霊やとしたら色なさすぎ。もっと自分から色をつけていかんと。いつまでも霊は半透明とか白黒はダメよ。もっと色つけていかんと！」と謎のアドバイスを霊に送った。