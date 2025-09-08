¿ûÌîÃÒÇ·¡¢ÄËº¨¤Î°ìµå¡ÄÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡È¤Ä¤Þ¤êµ¤Ì£¡É¤Ç¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯ ¾×·â¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥óÃÆ¤ËÅ¨ÃÏÁûÁ³
¡ÚMLB¡Û¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º 2-5 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê9·î7Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡¿¥Ü¥ë¥Á¥â¥¢¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¡¢¡È¤Ä¤Þ¤êµ¤Ì£¤Ç¤â¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡É¿ûÌî¤«¤é¾×·âÃÆ
¡¡¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Î¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¤¬¡¢NPB»þÂå¤«¤é¤Î¡ÈÅ·Å¨¡É¤Ç¤¢¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ë¡¢2ÂÇÀÊÏ¢Â³¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò¸¥¾å¡£¾¯¤·¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥ß¥¹¤â¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤ÂçÃ«¤Îµ¬³Ê³°¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¡¢Å¨ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤âÁûÁ³¤È¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤¬0¡¼1¤È1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿3²óÉ½¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÂçÃ«¤¬2ÅÙÌÜ¤ÎÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£MLB¤Ç¤Ï½éÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè1ÂÇÀÊ¤Ç¼êÄË¤¤ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿¿ûÌî¤Ï¡¢2µåÏ¢Â³¤Ç¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥¹¤Ø¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÅê¤¸¤ë¤â¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥Ü¡¼¥ë¡£Â³¤¯3µåÌÜ¤Ï°ìÅ¾¡¢¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Ø¤Î¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤òÁªÂò¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÂçÃ«¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤È¤Ð¤«¤ê¤Î¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡£¤ä¤ä¤Ä¤Þ¤êµ¤Ì£¤Ë¸«¤¨¤¿ÂÇµå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤°¤ó¤°¤ó¿¤Ó¤Æ¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó±¦¤ØÈô¤Ó¹þ¤à2ÂÇÀÊÏ¢Â³¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾×·â¤Î2ÂÇÀÊÏ¢Â³¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¡¢ABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ï¡¢¡Ö2ÂÇÀÊÏ¢Â³Ã«¡×¡Ö¿ÀÃ«¡×¡Ö¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ê¡×¡Ö¤¦¤½¤À¤í¡×¡Ö¥¬¥Á¤ÇHR¤«¤è£÷¡×¡Ö¤¤¿¡¼µ×¡¹¥Þ¥ë¥Á¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡×¡ÖÅÜ¤ê¤Î£²ÂÇÀÊÏ¢È¯¡×¡Öµ¯¤¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÁêÀÎÉ¤¹¤®¤À¤í¡×¡ÖÂÐ¿ûÌî10³äw¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢¿ûÌî¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÃ«¤ÏÅ·Å¨¤À¤Ã¤¿¡£NPB»þÂå¤Ë¤â2015Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤À¤±ÂÐÀï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ1»Íµå¤È¡¢°ìÅÙ¤âÂÇ¤Á¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÆüÊÆÄÌ»»4ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢1»Íµå¡£¤³¤ÎÂç¤Î¶ì¼ê¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë