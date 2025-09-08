2025年9月8日(月)~14日(日)テレ東系「SDGsウイーク」SDGsを推進する大型キャンペーンが開催！さらに9月13日~15日には新宿にて初のSDGsリアルイベントを実施！

©テレビ東京

テレ東では「大切にします、ミライ ～ずっと地球と一緒に～」をキャッチフレーズに、多様で豊かな社会づくりに貢献するための取り組みを続けています。その一環である「SDGsウイーク」では今回「みんなの未来のために」をテーマに放送や配信を通じて、世界が直面する社会課題に取り組む人や企業などの活動を発信いたします。





今回の「テレ東系SDGsウイーク」に合わせて、“視聴者体感型”リアルイベント「テレ東SDGsパーク」を新宿で開催します。SDGsを楽しく、かつ深く体験していただくため、人気バラエティ番組やアニメとコラボして、番組制作の過程で出たセットの廃材や廃棄予定の資材などを活用したSDGsアート作品の展示や、気軽にSDGsアートを体験していただくようなスペース、また人気番組「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」でおなじみの充電バイクの手動充電にチャレンジいただくなどの企画展示もご用意しております。また、地球温暖化等で進行している海の砂漠化を防ぐ「海の森プロジェクト」を楽しみながら知っていただくために、乾燥海藻を使った万華鏡づくり体験コーナー、ポイ活をしながら社会貢献できる「モアクト」コラボブース、テレ東の漫画家・真船佳奈による「1分似顔絵コーナー」、ゆったり休める休憩スペースまで盛りだくさん。さらに、テレ東のバナナ社員「ナナナ」のグリーティングも予定！そして、10月から始まるあの大人気アニメキャラクターも来るかも…！？完全無料で、子どもも大人も夢中になれる“遊んで・学んで・持ち帰れる”コンテンツが勢ぞろい。テレ東らしく“楽しく学べる”ひとときを、会場でお楽しみください！■ イベント詳細 テレ東SDGsパーク【開催期間】2025年9月13日（土）～15日（月・祝） 11時～18時【開催場所】サナギ新宿前イベントスペース（東京都新宿区新宿三丁目35番6号）JR新宿駅 東南口改札より徒歩1分【展示・体験内容】・SDGsアート（廃材アート）展示・「出川哲朗の充電させてもらえませんか?」バイク充電チャレンジ・モアクト 展示ブース・アニメ「SPY×FAMILY」段ボールアート展示・海の森プロジェクト紹介ブース＆ワークショップ・SDGsアート制作体験 ※各日、別のアート体験を実施予定です。各体験所要時間10分程度。13日（土）：車のリサイクル研究から生まれた透明絵の具を使う「ディンプルアート」14日（日）：ドリップ後のコーヒー豆で絵を描くアート15日（月・祝）：「焼き物の廃材」を用いた絵の具でポストカード作り・ナナナのグリーティング など■ 会場マップ

■ 「海の森プロジェクト」番組概要

◆9月15日（月）12:00～12:55 「ブルードリーム～海と森の守り人たち～」

いま日本の自然環境に異変が起きています。

荒れ果てた暗い森、海藻が消えた磯焼けの海・・

人はいかに自然と調和しながら、生活やビジネスを続けていくべきなのか。

原動力は青き志=「ブルードリーム」を持つ人たち。人と企業を見つめる、ビジネス×ネイチャー・ドキュメンタリーの新番組です。山之内すずがナビゲーターを務め、Z世代の目線で現場から伝えていきます。



【配信】

全国どこからでも放送と同時に視聴可能なリアルタイム配信は、民放公式テレビ配信サービス「TVer」で！

広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、TVer、Lemino)にて見逃し配信！

▶ TVer：https://tver.jp/

▶ネットもテレ東：https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信

▶ U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

※一部の番組では、配信が無い可能性があります。あらかじめご了承ください。



【dボタンで参加できる野球フィギュア＆QUOカードプレゼントキャンペーン開催！】

9/8（月）～10/5（日）の期間、リモコンのdボタンから参加できる「テレ東系秋まつり」プレゼントキャンペーンを開催します。総額100万円分のQUOカードのほか、このキャンペーンでしか手に入らない、テレ東人気番組MC陣の特製野球フィギュアも抽選でプレゼント！対象番組を１時間みるごとに、応募券を１枚獲得できます。（何枚でも応募可）

詳細は「テレ東系秋まつり」で検索、またはキャンペーン公式HPをチェック！

▶キャンペーン公式HP：https://www.tv-tokyo.co.jp/akimatsuri-week2025



【テレビ東京グループのSDGsの考え方】

テレビ東京グループは「大切にします、ミライ~ずっと地球と一緒に~」をキャッチフレーズとして、

SDGs（持続可能な開発目標）に取り組んでいます。テレビ東京グループのサステナビリティとは、公共の電波を利用するメディア企業として、国民生活に欠かせない経済を中心とする報道や良質な娯楽コンテンツを発信し続けることです。

テレビ東京グループは、地球環境問題や人権尊重など、世界が直面する様々な社会課題の解決に努め、

社会に必要な存在として認められるように全力を尽くします。（HP：https://www.txhd.co.jp/sdgs/）

※「SDGsウイーク」の「イ」は、大文字です！