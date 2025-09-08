ゴルフ5レディス最終日

女子ゴルフの国内ツアー・ゴルフ5レディス最終日が7日、千葉・GOLF5Cオークビレッヂ（6505ヤード、パー72）で開催された。今試合は5日の第1ラウンドが荒天で中止になり、2日間36ホールの短縮競技に変更。その状況下、首位で出たルーキーの20歳・荒木優奈（Sky）が5バーディー、1ボギーの68で回って通算12アンダーとし、念願のツアー初優勝を飾った。熊本県出身の選手では14人目、156度目（都道府県別1位）の優勝になった。

最終18番パー4。荒木にはシビアなパーパットが残っていた。下りフック1.5メートル。しびれる場面だが、「しっかり腕に力を入れる」「ボール1個分、カップから外す」と自分に言い聞かせ、迷わずにストロークした。ボールはカップ左サイドにイン。瞬間、荒木は肩をすくめて笑顔を浮かべた。

最後まで争った宮崎・日章学園高の先輩・柏原明日架に祝福されてニコニコ。アテストに向かう通路でも笑顔を弾けさせたが、かつて一緒に戦ってくれたキャディーたちに「おめでとう」と祝福されると、目が潤んできた。

優勝会見では、随所に天真爛漫な素顔を見せた。ウィニングパットを決めた時の気持ちを問われると、「『終わった〜。わーっ』ってなりました」。混戦状態だったバックナインの心境については「10番、11番で短いバーディーチャンスが入らなくて、『やばい』と思いました。で、13番にあるボードを見て、『優奈がトップ。うわ、まじか〜』と思いました」と説明した。

荒木は4歳でゴルフを始め、中3で全国中学校ゴルフ選手権、高2で日本ジュニア選手権優勝。ナショナルチームにも選出され、国際大会を経験したアマチュアのエリート選手だった。だが、高3で初受験のプロテストは最終の第3日にカットされ、不合格になった。同じ高校の同級生でライバル関係の菅楓華は一発合格を果たしたことも踏まえ、「人生初の挫折」だったという。

「ショックでやる気がなくなり、友達とカラオケに行ったり、自動車教習所に行ってしゃべったりしていました。1週間ぐらいクラブを握らないこともありました」

大先輩・有村智恵の言葉で改心「走った方がいいよ」

だが、年が明けて24年になると、ツアー序盤戦2試合の推薦出場が決定。先にプロになった同学年の選手が輝く姿、ギャラリーが大勢いる空気を肌で感じ、「やっぱり、プロの試合は楽しい。また、頑張ろう」と思えたという。

2度目のプロテストは「私はやれる」と自己暗示をかけて突破。ルーキーイヤーは今大会のほか、最後まで優勝を争いながら2位に終わった5月のブリヂストンレディスなど5試合で初日首位に立つ実力を見せてきた。

だが、前週のニトリレディスは予選落ち。父親から「練習不足だから下手になってきている」と言われ、練習ラウンドをしたツアー通算14勝の有村智恵からは「体を使ってスイングするタイプだから、走った方がいいよ」とアドバイスされたという。

天才タイプで「人より練習量が少ない」も自覚していたが、これらの忠告で改心。新たな取り組みを始めた矢先でのツアー初優勝だった。熊本県出身者では、不動裕理（50勝）、平瀬真由美（14勝）、上田桃子（17勝）、有村らに続き、14人目でツアー最多156度目の優勝（2位は埼玉県の98勝）。その感想を問われると、「安堵」の思いを口にした。

「すごい方々が多過ぎて、本当にそこに入れるのかと思っていましたが、とりあえず優勝できてホッとしています」

シーズン前から掲げてきた「ルーキーイヤーでの優勝」は果たした。菅に先んじ、入谷響に次いでの快挙だが、同世代の活躍には刺激を受けていることも明かした。

「楓華はすごく活躍していて、響の優勝も『すげ〜』と思いました。同じ（プロテスト合格）97期生はステップ・アップ・ツアーでもたくさん優勝しているので、『自分も頑張らなきゃ』といつも思わされます」

今後の目標を問われると、「今回は短縮だったので『まぐれで優勝』と思われないように、今年中に正式な状態で勝ちたいです。来年は年間女王を目指します」と言い切った。将来に向けては「アメリカのツアーに行ってみたいです」と言い、「だからこそ、早く日本で勝ちたかったんです」と説明した。

この日、2番パー4でボギーを打った際、キャディーからは「あなたはテストに受かっているし、未来があるんだから」と言われ、「確かに〜」と返答したという。言葉通り、前途洋々な20歳。次週のメジャー戦・ソニー日本女子プロ選手権もこの勢いで頂点を狙う。



（THE ANSWER編集部・柳田 通斉 / Michinari Yanagida）