¡Ú²¶¤Î³Ú´ï¡¦»ä¤Î°¦µ¡¡Û1916¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥ì¥¹¥Ý¡¼¥ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×
¡ÚBlitz by AriaProII BLP-SPL/DC¡Û¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡¡³÷¾Æ¤µ¤óÂÀÏº¡¡16ºÐ¡Ë
¹â¹»¤Î¹ç³Ê½Ë¤¤¤Ë¤ÈÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥®¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£¸åÆ£ÀµÊ¸¤µ¤ó¤È¿¿Åç¾»Íø¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¤Æ¡¢¥ì¥¹¥Ý¡¼¥ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Î¥À¥Ö¥ë¥«¥Ã¥¿¥¦¥§¥¤¡¢TV¥¤¥¨¥í¡¼¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ó¥°¥ë¥³¥¤¥ëÆÃÍ¤Î»õÀÚ¤ì¤ÎÎÉ¤µ¤ò»Ä¤·¤¿´Å¤¯¤ÆÂÀ¤¤²»¤¬ÌÄ¤ë½ê¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£¤¢¤È·Á¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¥Ø¥Ã¥É²¼¤¬¤ê¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥®¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢¹â¹»À¸³èºÇ½é¤ÎÊ¸²½º×¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥¸¥«¥ó¤È¥Ö¥ë¡¼¥Ï¡¼¥Ä¡¢¤¢¤È10-FEET¤ò±éÁÕ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Î¥ê¤Î¤¤¤¤¿ÍÃ£¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤éËÍ¤Ï¥®¥¿¡¼¤Î¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤½Ð¤â¤¢¤ë¥®¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£
¥ì¥¹¥Ý¡¼¥ëÃ±ÂÎ¤Î¼Ì¿¿¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç´Ø·¸¤ÎÌµ¤¤¥Æ¥ì¥¥ã¥¹¤â¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¤¤¤¥»¥ó¥¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é°ì¼þÆó¼þ¤·¤¿¤é¤³¤³¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÅª¤Ê¡¢ËÜ¼Á¤¬¤®¤å¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬¥ì¥¹¥Ý¡¼¥ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤È¤«¥Æ¥ì¤È¤«¤À¤â¤Î¡£ºÇ½é¤«¤é¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë¥À¥¤¥Ö¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¥»¥ó¥¹ÎÉ¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡£¤³¤ÈW¥«¥Ã¥¿¥¦¥§¥¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¶¯ÅÙ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ÎÀß·×¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥í¥ó¥ÈPU¤¬ÄÌ¾ï¤Î¥®¥Ö¥½¥ó¤è¤ê¤â¥ê¥¢Â¦¤Ë¥º¥ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤Ç¥Õ¥í¥ó¥È¤é¤·¤¤´Å¤¤²»¤Ê¤¬¤é¤â¥¥ì¤ÈÈ´¤±¤ÎÎÉ¤µ¤â´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÀäÌ¯¤Ê¸ÄÀ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£¥Ø¥Ã¥ÉÍî¤Á¤Ï¡Ä¤ó¡¼¡¢²æËý¤«¤Ê¡£¡ÊBARKS ±¨´ÝÅ¯Ìé¡Ë
