歌手ダイアナ・ロスの娘でドラマ「ブラッキッシュ」などで知られる女優トレイシー・エリス・ロスのロサンゼルスの自宅が空き巣被害に遭ったことが報じられた。約10万ドル（約1500万円）相当のジュエリーが盗まれたという。



【写真】偉大なるママとステージで2ショット

事件は2日の早朝に発覚。スタッフがトレイシーの自宅に到着した際、室内が荒らされているのを発見したという。犯行当時、トレイシー本人は不在だった。ロサンゼルス市警はNBC系列局KNBCに対し、容疑者は3人で、ガラス製のドアから侵入し、宝石やハンドバッグを盗んで逃走したと説明。現在、防犯カメラの映像をもとに捜査が進められている。



トレイシーは、今年に入って空き巣被害に遭った著名人の一人であり、同様の被害は他にも多数報告されている。ニコール・キッドマン＆キース・アーバン夫妻、ジェレミー・ピヴェン、オースティン・バトラー、マシュメロらも被害に遭っており、6月には、ブラッド・ピットが映画「F1／エフワン」のプロモーションで来日中に、ロサンゼルスの自宅が空き巣の標的となったことが明らかになっていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）