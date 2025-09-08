韓国のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101」から誕生した、11人組の期間限定グループ・I.O.Iの元メンバーで歌手のチョン・ソミが、I.O.Iの友情をアピールした。



【写真】「正午の希望曲 キム・シニョンです」のキム・シニョンとチョン・ソミ

チョン・ソミは最近、現地のラジオ番組「正午の希望曲 キム・シニョンです」にゲスト出演。キム・シニョンから「I.O.Iは仲がいいよね」と話を振られると、「ちょうど来週会う予定。集まることがすごく多い」と自慢した。



また、「グループトークは今も活発で、スマホの通知が鳴りやまない。主導しているのは、チョンハさんとヨンジョンさんで、一番静かなのはソヘさん、今活動中の私、ドヨンさんくらい」と明かした。



その後、8月11日にリリースした新曲「EXTRA」について「大げさかもしれないけど、今回のアルバムに全てを注ぎ込んだので『もう引退してもいいかも』とさえ思った。あり得ない話だけど、そのくらい自分の全てを詰め込んだ。今までを振り返ると、本当に一生懸命生きてきた。まだ若いけどそんなふうに思って、『EXTRA』には脱力感やミニマルな味わいが表れた」と打ち明け、注目を集めた。



（よろず～ニュース特約・moca）