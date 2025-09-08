板垣李光人、黒ネイルのNo.1ホスト役で新境地 映画『ミーツ・ザ・ワールド』場面写真解禁
芥川賞作家・金原ひとみの同名小説を、松居大悟監督が杉咲花主演で映画化した『ミーツ・ザ・ワールド』（10月24日公開）から、板垣李光人が演じる歌舞伎町でホストをしているアサヒの場面写真が解禁となった。BARでグラスを傾ける姿では黒いネイルが印象的に映え、主人公の“推し活”に付き合う様子や、同じベッドで目覚めて会話を交わす様子が収められている。
【画像】そのほかのアサヒ（板垣李光人）の場面写真
本作の主人公・由嘉里（杉咲）は、擬人化漫画の推し活に全力を注ぐ一方で、自分を肯定できず、仕事と趣味だけに生きることへの不安や焦りを抱える等身大の女性。そんな漫画に救われてきた由嘉里が、ある日迷い込んだ歌舞伎町で美しいキャバ嬢・ライ（南琴奈）と出会ったことをきっかけに、自分を受け入れる一歩を踏み出していくストーリー。
板垣が演じるアサヒは、由嘉里がルームシェアを始めたミステリアスなキャバ嬢・ライの歌舞伎町の仲間のひとりで、既婚のNo.1ホストというキャラクター。いつも仲間に囲まれ人懐こい”陽キャ”なアサヒに対し、自分を好きになれず自己肯定感の低い由嘉里は当初は自分と余りに違う彼のことを遠目に見ているようでもあったが、アサヒの“距離感”の近さと由嘉里自身の驚くべき行動力によって、対照的なふたりの思いがけない交流が始まっていく――。
原作の世界が好きだという板垣は、撮影中のインタビューで「現場で由嘉里やライ、ユキ（蒼井優）、オシン（渋川清彦）のビジュアルを見て、歌舞伎町という場所でキャラクターたちが動いている様を見るのは感動がありました」とコメント。
演じたアサヒについては「地に足はついているけど片足立ちぐらいの立ち方というイメージで、演じている中でもそういう感覚を持っていました」と語り、由嘉里との関係性についても「由嘉里に対しての感情や距離感はライたちに対するものとは違っていて、その違いはキャラクターを作っていくうえで意識しなくても自然と生まれたもので、それが面白いなと思いました」と手応えを示した。さらにクランクイン前には実際のホストクラブを訪れ、そこで目にした“ある仕草”を撮影時に取り入れていたことを明かしている。
板垣は、昨年は映画『八犬伝』『はたらく細胞』『陰陽師0』などに出演し、「第48回日本アカデミー賞」新人俳優賞を受賞。今年はさらに、中島裕翔とバディを組みゴールデン帯連続ドラマ初主演を果たした『秘密〜THE TOP SECRET〜』をはじめ、映画『ババンババンバンバンパイア』、放送中のドラマ『しあわせな結婚』など話題作への出演が続き、ORICON NEWSが6月に発表した「2025年上半期ブレイク俳優ランキング（男性編）」では、2位にランクイン。9月29日スタートのNHK連続テレビ小説『ばけばけ』にも、主人公・松野トキの親戚である雨清水家の三男・三之丞役で出演することが決定している。
そんなドラマや映画に引っ張りだこの板垣が、映画『ミーツ・ザ・ワールド』で見せる新たな顔は、今後の俳優人生においても大きな一歩となりそうだ。
