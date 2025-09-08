扇風機で顔が変わり過ぎてしまった柴犬さんの姿が面白可愛いと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で35万8000回再生を突破し、「乾いてて草」「予想の斜め上で最高ｗｗ」「やっぱりそうなるよね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：夏、扇風機で犬が涼んでいると思ったら…数分後→まさかの『顔面の変化』】

扇風機で涼む柴犬さん

柴犬の可愛い姿を紹介してくれたのは、Instagramアカウント「sibanikorimbo_grumpy_pekorimbo」の投稿主さん。にこリンボちゃん＆おこリンボちゃん＆ぺこリンボちゃんという3匹の柴犬の日常を紹介しています。今回話題となったのは、柴犬さんの面白すぎる姿です。

夏の暑い日、にこリンボちゃんとおこリンボちゃんは、扇風機の前で涼んでいたといいます。そよそよと優しい風にあたりながら、のんびりとおうち時間を過ごす2匹。よほど暑かったのか、おこリンボちゃんはハアハアと口を開けながら扇風機に当たり続けていました。

顔面の変化に爆笑！！

しばらくして、投稿主さんがおこリンボちゃんの様子を見てみると…。なんと、唇が渇いて歯茎に張り付いていたとか！チラリと覗く前歯が可愛く、なんだかチャーミングなお顔に…♡

舌で口周りを舐めて水分を与えるも、唇の乾燥は解決できなかった模様。そのあともしばらく歯茎が出ていたそうです。

とっても可愛い姿を見せてくれたおこリンボちゃんですが、この光景は夏の風物詩なのだとか！暑さの厳しい季節に、ひとときの癒しを与えてくれたおこリンボちゃんなのでした♡

この投稿には、「人間入ってますか？」「面白すぎてクセになるw」「私も一緒に涼んで出っ歯になりたい」など、多くのコメントが寄せられています。

特技はヒップアタック

そんなおこリンボちゃんの特技は、なんと「ヒップアタック」！別の日の投稿では、ぺこリンボちゃんとワンプロを楽しむ姿が紹介されています。じゃれついてくる三女のぺこリンボちゃんに、完璧なヒップアタックをかましたおこリンボちゃん。

ぺこリンボちゃんが見よう見まねでやり返すも、完成度はまだまだだった様子…。フンと鼻を鳴らし、「出直してこい」と先輩風を吹かせていたそうです♪

Instagramアカウント「sibanikorimbo_grumpy_pekorimbo」には、他にもにこリンボちゃん＆おこリンボちゃん＆ぺこリンボちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「sibanikorimbo_grumpy_pekorimbo」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。