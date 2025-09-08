「ショウヘイは本当にヤバい」“悪夢”払拭の47号・48号…大谷翔平が菅野智之から豪快2発　ドジャース連敗を「5」でストップ

大谷が菅野から47号、48号と2打席連発(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平が現地時間9月7日、敵地でのオリオールズ戦に「1番・DH」で先発出場し、2打席連続アーチを放つ活躍で勝利に貢献。チームは5−2で勝ち、連敗は5でストップした。

【動画】2打席連発だ！大谷翔平が菅野智之から47号・48号を放つ

大谷は初回、先発の菅野智之から中堅への47号先頭打者アーチ。打球速度109.8マイル（約177キロ）、飛距離411フィート（約125メートル）、角度は23度だった。

さらに3回にも48号ソロを中堅へ運び、菅野から2打席連続の一発。打球速度108.2マイル（約174キロ）、飛距離399フィート（約122メートル）、角度27度の一発だった。



前日の同戦は山本由伸が9回二死までノーヒットノーランの快投を演じながら、まさかの逆転サヨナラ負け。嫌な流れを払しょくする豪快弾に、ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』のノア・カムラス記者は自身のXで「ショウヘイ・オオタニは連敗を止めるため全力を尽くしている」と綴った。