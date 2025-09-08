磯村勇斗＆堀田真由が“文化祭”で2人きり 月10『ぼくほし』高校教師のじれったい恋 第9話あらすじ
俳優・磯村勇斗が主演を務める、カンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』（毎週月曜 後10：00）第9話が、きょう8日に放送される。
【動画】『ぼくほし』文化祭が開幕… 健治（磯村勇斗）が宮沢賢治に嫉妬…？ 第9話予告編
ドラマタイトルの略称は『ぼくほし』。独特の感性を持つがゆえに何事にも臆病で不器用な主人公の白鳥健治（磯村）が、少子化による共学化で揺れる私立高校にスクールロイヤー（学校弁護士）として派遣され、法律や校則では簡単に解決できない若者たちの青春に、必死に向き合っていく学園ヒューマンドラマ。主人公にとっての良き理解者となるヒロイン・幸田珠々（堀田真由）、理事長・尾碕美佐雄（稲垣吾郎）、さらに生徒や教員たちが物語を織りなす。
第9話は文化祭が描かれ、健治の父が登場する。さらに、プラネタリウムの特別上映が行われ、健治と珠々が天文室で2人きりになる。「珠々先生からのアプローチと健治の対応、2人のじれったい恋模様が良い」などど話題の関係の行方は…。
■第9話あらすじ
北原（中野有紗）の一件が収束した文化祭に、可乃子（木野花）と誠司（光石研）がやって来る。可乃子から健治の様子を聞いていたものの、もともと学校嫌いな息子がスクールロイヤーとして務めを果たしているとは、にわかには信じられなかった誠司。しかし、半信半疑のまま足を踏み入れた学校で見たのは、生徒たちに囲まれて楽しそうに笑う健治の姿で、誠司は思いもよらなかった光景に驚き、同時に心から安堵する。
ところが、天文室で誠司と対面した健治は、突然の父の来訪に言葉を失い、思わずその場から逃げ出そうとする。するとそこへ、誠司が来たことを知った尾碕が現れ、どうやら2人が旧知の仲だと知った健治はますます混乱し、その場に倒れ込んでしまう。
保健室で目を覚ました健治は、誠司から、尾碕がかつての同僚だと教えられる。２人は健治の赴任を機に再会できたことを運命の巡り合わせだと喜ぶが、一方で、誠司は「（健治が）迷惑をかけているようで申し訳ない」と尾碕に謝罪。その様子を見た健治の胸には、ある思いが去来する。
1日目の文化祭が終わった天文室では、翌日の文化祭に参加できない珠々のために、プラネタリウムの特別上映が行われることに。すると、気をきかせた藤村（日向亘）と斎藤（南琴奈）が、解説は健治に任せようと言い出す。やがて2人きりになった健治と珠々は…。
【動画】『ぼくほし』文化祭が開幕… 健治（磯村勇斗）が宮沢賢治に嫉妬…？ 第9話予告編
ドラマタイトルの略称は『ぼくほし』。独特の感性を持つがゆえに何事にも臆病で不器用な主人公の白鳥健治（磯村）が、少子化による共学化で揺れる私立高校にスクールロイヤー（学校弁護士）として派遣され、法律や校則では簡単に解決できない若者たちの青春に、必死に向き合っていく学園ヒューマンドラマ。主人公にとっての良き理解者となるヒロイン・幸田珠々（堀田真由）、理事長・尾碕美佐雄（稲垣吾郎）、さらに生徒や教員たちが物語を織りなす。
■第9話あらすじ
北原（中野有紗）の一件が収束した文化祭に、可乃子（木野花）と誠司（光石研）がやって来る。可乃子から健治の様子を聞いていたものの、もともと学校嫌いな息子がスクールロイヤーとして務めを果たしているとは、にわかには信じられなかった誠司。しかし、半信半疑のまま足を踏み入れた学校で見たのは、生徒たちに囲まれて楽しそうに笑う健治の姿で、誠司は思いもよらなかった光景に驚き、同時に心から安堵する。
ところが、天文室で誠司と対面した健治は、突然の父の来訪に言葉を失い、思わずその場から逃げ出そうとする。するとそこへ、誠司が来たことを知った尾碕が現れ、どうやら2人が旧知の仲だと知った健治はますます混乱し、その場に倒れ込んでしまう。
保健室で目を覚ました健治は、誠司から、尾碕がかつての同僚だと教えられる。２人は健治の赴任を機に再会できたことを運命の巡り合わせだと喜ぶが、一方で、誠司は「（健治が）迷惑をかけているようで申し訳ない」と尾碕に謝罪。その様子を見た健治の胸には、ある思いが去来する。
1日目の文化祭が終わった天文室では、翌日の文化祭に参加できない珠々のために、プラネタリウムの特別上映が行われることに。すると、気をきかせた藤村（日向亘）と斎藤（南琴奈）が、解説は健治に任せようと言い出す。やがて2人きりになった健治と珠々は…。