¡ÚDeNA¡Û¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¡ÈÁö¹¶¼é¡É¡ª¥Ó¥·¥¨¥É¤ÎÌöÆ°¤Ë»Ø´ø´±¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦ÌÜ°ìÇÕ¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡CSÁè¤¤¤ÎÃæ¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÏ¢ÇÔ¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡£Íî¤È¤»¤Ê¤¤¥²¡¼¥à¤ÇÌöÆ°¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥À¥ä¥ó¡¦¥Ó¥·¥¨¥É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÂ¤ÇÌ¥¤»¤¿¡£1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î4²ó¡¢µÍ¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤ËÍî¤È¤·¤Æ½ÐÎÝ¤·¤¿¥Ó¥·¥¨¥É¤Ï¡¢º´Ìî·ÃÂÀ¤Î1ÎÝÀþ¤òÈ´¤¯¥Ò¥Ã¥È¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤«¤éÄ¹¶î¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¡£º´Ìî¤â¡Ö¥¿¥ó¥±(¥Ó¥·¥¨¥É¤Î°¦¾Î)¡¢¥Ê¥¤¥¹¥é¥ó¡ª¡×¤È¾Î¤¨¤ë·ãÁö¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡6²ó¤Ë·¬¸¶¾»Ö¤Î¾¡¤Á±Û¤·¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢7²ó¤ËÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤ë·ù¤ÊÎ®¤ì¤ÎÃæ¡¢º£ÅÙ¤Ï¼éÈ÷¤Ç¤â¹×¸¥¡£8²ó2»à1ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢Ä¹²¬½¨¼ù¤Î1¡Ý2ÎÝ´Ö¤ò½±¤¦¶¯Îõ¤ÊÂÇµå¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤Ã¤¿¡£¤³¤Î²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥í¡¼¥ï¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¤â¡Öº£Æü¤Ï¼éÈ÷¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¥Ó¥·¥¨¥ÉÁª¼ê¤Î¹¶¼é¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼¤â¤¢¤ê¡¢ÎÉ¤¤»î¹ç¤Ë¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¹¥¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶Ë¤á¤Ä¤±¤Ï¤½¤ÎÎ¢¤Î·è¾¡ÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£ÂåÂÇ¤ÎÅÙ²ñÎ´µ±¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ë²ÜÌ¾Ã£É×¤Î¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¤ÇÌµ»à2¡Ý3ÎÝ¤ÎÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë·¬¸¶¤¬ÅÝ¤ì¡¢¹¥Ä´¤ÎÅû¹á²ÅÃÒ¤Ï·É±ó¤Ç1»àËþÎÝ¤Î¥±¡¼¥¹¤ÇÂÇ½ç¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ó¥·¥¨¥É¤Ï¡¢½éµå¤Î¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤òÃ¡¤»°Í·´Ö¤òÆÍÇË¡£µ®½Å¤Ê¾¡¤Á±Û¤·¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á¡¢°ìÎÝ¾å¤Ç¾Ð´é¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤¬»î¹ç¤ò·è¤á¤ë°ìÂÇ¤È¤Ê¤ê¡¢¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ó¥·¥¨¥É¤Ï¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÂÇÀÊÆþ¤ì¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤ÎÁÀ¤Ã¤¿µå¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£½éµå¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎÉ¤¤ÂÇÀÊÎÉ¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤¤ÂÇµå¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤Ë¤Ï¿ÀÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ì·®ÂÇ¤ò²óÁÛ¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤½¤¦¤¤¤¦½àÈ÷¤â¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÎÉ¤¤ÂÇµå¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¥Û¡¼¥à¤Þ¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿Áö¤Ã¤Æ¡¢Âç»ö¤ÊÆ±ÅÀÂÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎÉ¤¤¾õ¶·¤ÇÁö¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È·ãÁö¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤Ë¤â¡ÖÈ´¤±¤Æ¤¿¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¹¤¬¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¥¦¥£¥Ã¥¯¤â½õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥¹¥È¤Ï¡Ö¤Þ¤¿ÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤³¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ÎÊý¤¬Í¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¤¹¤´¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÏÂÐÀïÁê¼ê¤·¤Æ¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢º£¤ÏËÜÅö¤Ë¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡È²£ÉÍ¤Î¥Ó¥·¥¨¥É¡É¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Ë°õ¾ÝÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡»°±º´ÆÆÄ¤â¡Ö¤¢¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Í¥´¥¦(Åû¹á)¤¬Êâ¤«¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤Ç¡¢¥Ó¥·¥¨¥É¤â¾õÂÖ°¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢µÍ¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¤Í¡¢¤è¤¯ÎÏ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È·è¾¡ÂÇ¤Ëð÷¤¤Ä¤Ä¡Ö¤½¤ÎÁ°¤Î·ãÁö¡¢¤¢¤ì¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÁöÎÝÌÌ¤ËÃåÌÜ¡£¡Ö¤½¤Îµ¤¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ðµ¢¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤Í¡£¤â¤¦ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤éÁ´ÎÏ¤Ç¹Ô¤¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢¤è¤¯¥Û¡¼¥à¤Þ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È·è¤·¤ÆÎÏ¤ò´Ë¤á¤ÌÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡8²ó¤Î¼éÈ÷¤Ë¤â¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥×¥ì¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÎÈ½ÃÇ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Î¤¨¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Îã¤¨Êá¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦ÌÜ°ìÇÕ¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Û¤«¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤â¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡£ÃæÆü»þÂå¤«¤éÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¼é¤ê¤òÈäÏª¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü´°Á´¤ËÍ¥¾¡¤ÎÌÜ¤ÏÀä¤¿¤ì¤¿¤¬¡¢B¥×¥é¥ó¤Î2°Ì¤Ë¸þ¤±¡È¥Ï¥Þ¤Î¥¨¥ë¡¦¥¿¥ó¥±¡É¤Î·Ð¸³¤¬µ®½Å¤Ê¥Ô¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸ ¡¦ ¼Ì¿¿/ Çë¸¶¹§¹°