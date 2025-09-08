限界の“ひもドレス”で話題を集めたi-dle・ミヨン、ボリューム感際立つタイトドレス姿で魅了！【PHOTO】

i-dleのミヨンがファンを魅了した。

【写真】ミヨン、“ほぼ紐”のドレス姿

ミヨンは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

公開された写真には、ステージ裏でポーズを取るミヨンの姿が収められている。

白いミニ丈ドレスに大きな天使の羽、鮮やかなピンクのロングブーツを合わせた衣装をまとったミヨンは、非現実的な美貌で視線を奪った。また、タイトなミニドレスからは抜群のスタイルが際立ち、見る者を虜にした。

この投稿を見たファンからは「あーーーかわいい」「下界に舞い降りた天使」「美しい」「本当に人間ですか？」といった反応が寄せられている。

（写真＝ミヨンInstagram）

なお、ミヨンが所属するi-dleは、10月3日に日本1st EP『i-dle』をリリースし、10月4・5日には埼玉、18・19日には兵庫で初の日本ツアー「2025 i-dle first japan tour [逢い-dle]」を開催する。

◇ミヨン プロフィール

1997年1月31日生まれ。韓国の5人組女性アイドルグループi-dleの一員として、2018年5月2日にミニアルバム『I am』でデビュー。圧倒的な歌唱力と優れたルックスで人気を博している。2018年にCUBEエンターテインメントに入社したが、もともとはYGエンターテインメントに所属しており、BLACKPINKメンバー候補の1人だった。