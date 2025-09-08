【あんぱん 第117話あらすじ】嵩、担当した映画が大ヒット 編集者から次回作の依頼される
【モデルプレス＝2025/09/08】女優の今田美桜が主演を務める連続テレビ小説「あんぱん」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第117話が、9月9日に放送される。
【写真】今田美桜＆北村匠海、夫婦役で密着
朝ドラ第112作目となる本作は、「アンパンマン」を生み出したやなせたかしと小松暢の夫婦がモデル。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」にたどり着くまでの人生を、激動の時代を生きた波乱万丈の物語として大胆に再構成。登場人物名や団体名などは一部改称して、フィクションとして描く。
主人公・朝田のぶを今田、のぶの夫である柳井嵩を北村匠海が演じる。
映画『千夜一夜物語』は大ヒットとなる。手嶌（眞栄田郷敦）はヒットのお礼にと嵩（北村匠海）にある提案をする。
そんな中、訪ねてきた編集者から次回作を書いてほしいと依頼される。なんでも大歓迎という彼女の言葉に、のぶ（今田美桜）は『アンパンマン』を差し出し、最後まで読むだけでも読んでほしいと迫る。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆今田美桜主演朝ドラ「あんぱん」
◆「あんぱん」第117話／9月9日（火）放送
【Not Sponsored 記事】