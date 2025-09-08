栄養満点でアレンジ自在！旬のいわしをおいしく味わう絶品レシピ5選

DHA・EPAやカルシウム、ビタミンD、鉄分などが豊富に含まれていてる「いわし」。旬は種類や地域によって異なりますが、いわし類の中で最も漁獲量の多い真鰯は5月〜10月頃にかけて脂がのっておいしくなります。今回は和から洋までアレンジ自在で栄養満点ないわしの絶品レシピをご紹介します。

旬のいわしをおいしく楽しもう！

いわしとかいわれ大根の香草サラダ

スパイスと醤油に漬け込んだいわしが主役の、エスニックな香り際立つサラダ。





パクチーと削り節がいわしと相性抜群で、かいわれ大根のピリッとした辛みが味のアクセントに。野菜のシャキシャキ食感と醤油ベースのいわしがおいしいごはんのおかずにも良さそうなサラダですね。いわしとかいわれ大根の香草サラダ｜Instagram（＠ciciino3588）いわしの南蛮漬け出典：https://www.instagram.com

とってもジューシーで骨まで食べられるほどとろとろな、いわしの南蛮漬け。



野菜もたっぷり食べられるレシピは、翌日になると酸味が落ち着いて全体の味が馴染んでさらにおいしくなって、作り置きにもおすすめです。



しかも、フライパンで揚げ焼きで作れるのもうれしいポイント！ ぜひ、作ってみてくださいね。

いわしの南蛮漬け｜Instagram（＠felicehippo）いわしから揚げ甘酢照りだれ出典：https://www.instagram.com

片栗粉をまぶして揚げ焼きにしたいわしに、ぽん酢ベースのたれを絡めて。



⁡ごはんのおかずにもお酒のおつまみにもぴったりな15分で作れる一品は、やみつきになるおいしさで思わずパクパク。



いわしから揚げ甘酢照りタレ｜Instagram（＠shima_no_ouchicafe）いわしフライ出典：https://www.instagram.com

サクサクふわふわ食感がたまらない、いわしフライ。



マヨネーズ入りのバッター液を使うことで、手間も省けて冷めてもおいしく。脂がのった旬のいわしでぜひ！

小さい子どもも、いわし好き♪と言ってくれます☺️

いわしフライ｜Instagram（＠ai.ouchigohan）いわしと完熟トマトの煮込み出典：https://www.instagram.com出典：Instagram（＠pothos02）

圧力鍋で骨までやわらかく仕上げた、いわしと完熟トマトの煮込み。



温かいままでも冷やしてもおいしいアレンジは、トマトと同じうま味成分を含む味噌を加えることで味わいがぐーんとアップしてコク深い一皿に。



いわしと完熟トマトの煮込み｜Instagram（＠pothos02）

今夜はこれに決まり！

煮る・焼く・揚げるなど様々な調理法で昔から親しまれているいわしは、今回ご紹介したように料理のジャンルを問わず活用でき、比較的安価で何より栄養満点なのが魅力。



旬のいわしを使った一品、今夜のおかずにいかがでしょうか。