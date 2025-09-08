「final nail in the coffin」の意味は？わからなかったら答えをチェック！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「とどめをさす」でした！

直訳すると「棺おけの最後のくぎ」。

すでにうまくいっていないことを失敗へと導くいくつかの出来事や行動のうち、最後のものを表すフレーズですよ。

「On top of not doing what he was told all day and making fun of his mom, he eventually pushed his sister down the stairs. That was the final nail in the coffin that got him grounded for two weeks.」

（（彼は）1日中言われたことをやらず、母親をバカにしたうえに、ついには妹を階段から突き落としたのです。それが最後のとどめとなり、彼は2週間外出禁止となりました）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。