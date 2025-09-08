佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の8日の天気をお伝えします。



7日夜は満月で、日本では3年ぶりに皆既月食が見られました。午前1時半ごろ、福岡市の夜空でも月が欠け始めました。およそ1時間後、月は完全に地球の影に入りました。皆既月食は太陽と地球と月が一直線に並び、満月が地球の影に覆われる現象です。地球の大気で屈折した太陽の光があたることで「赤銅色」と呼ばれる独特の赤黒い色に輝いて見えます。午前5時ごろに月食は終わり、満月に戻りました。



「天気図」

北海道付近にある低気圧から東シナ海にかけて前線が伸びています。この前線は次第に南下し、九州に接近する見込みです。この影響で、8日は広い範囲で雨となり、朝は晴れているところも次第に雲が増えてくる予想です。



「天気の予想」

朝と夕方を中心に雨足が強まるでしょう。マークのない時間帯も、にわか雨の可能性があります。落雷や竜巻などの突風に注意してください。



「傘はどうなのか」

朝は雨が降っていないところでも傘を持ってお出かけください。福岡地方と北九州地方では大きめの傘が安心です。



「気温はどうなのか？」

日差しは少ないものの、気温は上がります。福岡市は最高気温が34℃の予想です。湿度が高く、蒸し暑いでしょう。



「なのか間予報」

今週は曇りや雨の日が多くなりそうです。水曜日は前線の影響で広い範囲で本降りの雨になるでしょう。この先も暑い日が続きますが、平年並みに落ち着く日も出てきそうです。



「お目覚めフィットネス」

皆既月食にちなんで、満月ポーズのストレッチをお試しください！