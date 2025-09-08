8日（月）日本海側は昼前まで大雨に警戒してください。太平洋側は猛烈な残暑になるでしょう。

【8日（月）の天気】

秋雨前線が東北南部〜日本海沿岸にのびて、前線周辺では激しい雨の降っているところがあります。東北南部や北陸、山陰、九州北部では昼前まで雨の降り方に気をつけてください。午後は雨の範囲が狭まりますが、土砂災害警戒情報が出されている新潟県・石川県・島根県を中心に、しばらくは土砂災害に警戒してください。一方、関東〜九州の太平洋側は日差しが届きますが、午後は大気の状態が不安定で、急な雨や雷雨があるでしょう。洗濯物は外干しできますが、空模様の変化にお気をつけください。秋雨前の北側にあたる北海道や東北北部はカラッと晴れますが、夜になると北海道北部で雨の降り出すところがありそうです。

【予想最高気温】（前日差）

前線の南側にあたる関東〜九州の太平洋側では、猛暑日になるところがありそうです。

札幌 30℃（＋5）

仙台 30℃（-3）

新潟 31℃（-1）

東京 35℃（＋3）

名古屋 35℃（±0）

大阪 34℃（±0）

鳥取 33℃（-3）

高知 34℃（＋1）

福岡 34℃（-2）

【週間予報】

■大阪〜那覇

秋雨前線が停滞するため、日本海側では、くもりや雨の日が多くなりそうです。10日（水）は雨脚の強まるところがあるでしょう。太平洋側では9日（火）まで日差しがありますが、その後は雲が多く11日（木）は広く雨になる見込みです。沖縄は晴れる日が多いでしょう。

■札幌〜名古屋札幌は12日（金）まで晴れ間があって、日に日に過ごしやすくなりそうです。そのほかは雲が広がり、10日（水）〜11日（木）に広く雨となるでしょう。雨のあとは暑さが和らぎ、週末は比較的しのぎやすくなりそうです。