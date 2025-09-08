◇インターリーグ オリオールズ2―5ドジャース（2025年9月7日 ボルチモア）

オリオールズ・菅野智之投手（35）が7日（日本時間8日）、本拠でのドジャース戦に先発。4回に右足を打球に受けて、緊急降板するアクシデントがあった。

4回、無死一塁からキム・ヘソンに投じた打球が、投手前にはずんでくると、自ら出した右足のつま先付近に当たり、マウンドで膝をついて表情をゆがめた。最後はベンチから飛び出してきたトレーナーらに肩を借りながら、ベンチに下がり、そのまま降板。本拠地は騒然となった。

投球内容は大谷翔平に2打席連発を浴びるなど、3回0/3を7安打4失点だった。

試合後、マンソリーノ監督代行は右腕の状態について「X線の結果はネガティブ（骨に異常はなし）だった」と説明。「向こう数日間で彼の足がバウンスバック（回復）できる状態かどうか様子を見ることになる。それが今後のプランを立てる上で助けになる。X線の結果が陰性だったのは幸運だった」と骨に異常がないことから、数日間、患部の状態を見てから次回登板などについて決めると語った。

打球を受けた直後は自力歩行も難しい状態だっただけに「足に当たり、まともに歩けなかった。フィールドを去るのも大変だった。できることはほとんどなかった」と当時の状況も振り返った。