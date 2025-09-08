「阪神２−０広島」（７日、甲子園球場）

最低限という言葉に広島・アドゥワは納得していなかった。阪神の優勝が懸かった一戦。初回から異様な雰囲気に包まれた敵地で、４回７安打１失点の粘投も２敗目。「四回までしか投げていないので、役割は果たせていない」と厳しい表情のままバスに乗り込んだ。

序盤から厳しい展開が続いた。二回は先頭の大山に左翼線への二塁打を浴び、木浪には右前打。続く高寺の左犠飛であっさりと先制点を献上。三、四回も得点圏に走者を背負うが、要所を締めて最少失点でしのいだ。

中４日で登板予定だった床田がコンディション不良のため、急きょ先発が決定。加えて１球ごとに虎党の大歓声が降り注ぐという右腕にとっては難しい状況だったが、「雰囲気は関係ないです」と言い訳はなかった。

４イニング中３イニングで先頭打者の出塁を許し、「回の入りで簡単に安打を許して、無駄な球数を投げるとリズムも悪くなる。イニングの先頭を大事にいけるようにしたい」と反省したアドゥワ。森下を欠くなど、苦しい先発ローテ事情。次回で存在価値を示すしかない。