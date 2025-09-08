「阪神２−０広島」（７日、甲子園球場）

広島が阪神に同一カード３連敗を喫し、目の前での胴上げを許した。昨年はマツダで巨人の優勝を許しており、２年連続でリーグ優勝を見届ける屈辱となった。新井貴浩監督（４８）は悔しさをにじませた。チームも今季２０度目の完封負けで４連敗となり、ＣＳ圏まで４ゲーム差に開く厳しい状況となった。新井監督の一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−先発・アドゥワは登板日が変わりながらも４回１失点。

「粘って試合を作ってくれた。もう１イニング行かせたかったけど、球数的にも次の５イニング目かなということ。次、上位に回ってくるから。相手のブルペンを考えたら、もう１点あげたら決まってしまうと思ったんで、あそこはスパッと代えて継投に入りました」

−ビハインドだったが勝ちパターンの投手を投入。

「最後まで諦めないぞという、そういう起用かな。日曜日ということもあったし、最後まで諦めないぞ、ここで逆転するぞという起用です」

−優勝した阪神について。

「強かった」

−どの辺りが？

「全部だな。野手は１番から５番までしっかり固定されている。投手も才木、村上とか、ブルペンも石井もそうだし、投手も野手も軸となる選手がしっかりしているし、たくさんいる。層が厚いし、純粋に強い」