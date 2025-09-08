ルイ·ヴィトンの新作バッグ♡都会に映えるモダンなデザインをチェック

ルイ·ヴィトンから、モダンな都会のライフスタイルに寄り添う新作バッグが登場しました。エレガンスと機能性を兼ね備えた「アヴェニュー PM」、多彩な持ち方を楽しめる「オフ デューティ バックパック·バイブ」、ロックなムードを纏う「オフ デューティ·バイブ MM」。どれも日常から特別なシーンまで活躍する、洗練のラインナップです。

アヴェニュー PMで叶う都会的エレガンス

価格：495,000円（税込）



「アヴェニュー PM」は、メゾンを象徴するモノグラム·アンプラント レザーを使用した現代的なトートバッグ。

ネームタグとゴールドの金具が上品なアクセントを添えています。ハンドルを折り込めば斜め掛けバッグとしても楽しめ、デイリーユースからお出かけまで幅広く活躍。

素材：カウハイドレザー

サイズ：W30×H19.5×D12cm

“体温を1℃上げる”ナイネンのランジェリーが楽天市場に登場♡

LV バイブコレクションの新作バッグ

価格：583,000円（税込）



「オフ デューティ バックパック·バイブ」は、ラムレザーにシルバーカラーのチェーンをあしらったデザイン。

バックパックやチェーン付きホーボーバッグとして使える2WAY仕様で、都会的な遊び心をプラスします。

素材：ラムレザー

サイズ：W24×H25×D10cm

価格：621,500円（税込）

さらに「オフ デューティ·バイブ MM」は、エッジィな雰囲気を纏う機能的なバッグ。シルバーメタルパーツやLV サークルがロックなアクセントとなり、スタイルに個性を与えてくれます♪

素材：ラムレザー

サイズ：W33×H24×D11.5cm

まとめ・洗練と遊び心を両立した新作

ルイ·ヴィトンの新作バッグは、洗練されたデザインと機能性を兼ね備え、都会的なライフスタイルを彩ります。

オンにもオフにも活躍する「アヴェニュー PM」、多彩な持ち方を叶える「オフ デューティ バックパック·バイブ」、そして個性を引き立てる「オフ デューティ·バイブ MM」。

この秋冬のスタイルに取り入れれば、いつものコーディネートがぐっと華やぎます♡