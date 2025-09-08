¡É¤ª»Å»ö¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç¡Ä¡É¥Õ¥¯¥í¥¦¤Î°¦¾ðÉ½¸½¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥Ñ¥Ñ¤Î½Ð¶Ð¤ò°ú¤Î±¤á¤ë»Ñ¤Ë¡ÖÄÞÎ©¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤½¤Ã¤È¿¨¤ë¤ÎÂº¤¤¡×
¡¡»ô¤¤¼ç¤Î¥º¥Ü¥ó¤ò¤½¤Ã¤È°ú¤ÃÄ¥¤ë¥Õ¥¯¥í¥¦¤Î»Ñ¤¬X¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢¡ÖÄÞÎ©¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤½¤Ã¤È¿¨¤ë¤ÎÂº¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ïmomozuku¡Ê@hsk_owl_0v0¡Ë¡Ê³°Éô¥µ¥¤¥È¡Ë¤µ¤ó¡£Æ°²è¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥æ¡¼¥é¥·¥¢¥ï¥·¥ß¥ß¥º¥¯¤Î¡Ö¤«¤Ü¤¹¡×¡Ê¥á¥¹¡¦3ºÐ¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¥«¥Ã¥È¡Û¥Ñ¥Ñ¤ËÉï¤Ç¤é¤ìÌÜ¤¬¥È¥í¥ó¡Ä´Å¤¨¤Þ¤¯¤ë¤«¤Ü¤¹¤Á¤ã¤ó¡Ö¤³¤ì¤Ï»Å»ö¤Ë¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×
¡¡¡Ö¤³¤ÎÆü¤ÏÉ×¤¬Í¼Êý¤«¤é»Å»ö¤Ë¹Ô¤¯Æü¤Ç¡¢½Ð¶ÐÁ°¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Êmomozuku¤µ¤ó¡Ë
¡¡ÉáÃÊ¤ÏÄ«¤«¤é½Ð¶Ð¤¹¤ëÉ×¤¬ÆüÃæ¤Ë²È¤Ë¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤«¤Ü¤¹¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤ªµÙ¤ß¡×¤È»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤·¤«¤·½àÈ÷¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¡¢Â¸µ¤Ç¥º¥Ü¥ó¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë»ÅÁð¤ò¸«¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖÄÞÎ©¤Æ¤Ê¤£¤è¤¥¤Ë¤½¤Ã¤È¿¨¤ë¤Î¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÂº¤£¡×¡ÖÂ¤¬Í¥¤·¤¤¡Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¡Ö¥Õ¥¯¥í¥¦¤ÎÉ½¾ð¤ä»ÅÁð¤òºÙ¤«¤¯¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Íè¤¿Æü¤«¤éÆ²¡¹¤È´²¤°¤è¤¦¤Ê»Ò¤Ç¡¢´Ä¶¤ÈÁêÀ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡É×¤ò¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÈÇ§¼±¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¿©»ö¤äÍ·¤Ó¤ÏÉ×¤¬Ã´Åö¤·¡¢ÁÝ½ü¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ï¼«Ê¬¤¬¼õ¤±»ý¤Ä¤Ê¤ÉÌò³äÊ¬Ã´¤ò¹©É×¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æü¡¹¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤³¤È¤â¿®Íê´Ø·¸¤ò°é¤à°ì°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¡ÖÀ¸Æù¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤ÇÁ¯ÅÙ¤ä±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ëµ¤¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤¤ÊÂÎ¤æ¤¨²ø²æ¤ä¸í°û¡¢Ã¦Áö¤òËÉ¤°´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ÌÔ¶ÙÎà¤È¤ÎÀ¸³è¤Ï¼ê´Ö¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢·ò¹¯¤ä°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¹©É×¤À¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¥Ù¥ó¥¬¥ë¥ï¥·¥ß¥ß¥º¥¯¤ä¥¿¥¤¥Ï¥¯¥ª¥¦¥à¡¢à¨ÃîÎà¤äÎ¾À¸Îà¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÀ¸¤Êª¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤«¤Ü¤¹¤Ï°ì´Ó¤·¤ÆÉ×¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¡ÖÂ¾¤ÎÄ»¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤ËÉ×¤Î¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¥Õ¥¯¥í¥¦¤ÈÊë¤é¤¹Ì¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö°ìÅÙ¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â°¦¾ð¿¼¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëºÇ¹â¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·»ô°é¤Ë¤ÏÃÎ¼±¤ä´Ä¶¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¡¢¸¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤·Ú¤Ë·Þ¤¨¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤Æ°Êª¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¡£°¦¤é¤·¤¤»ÅÁð¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¸½¼Â¤â´Þ¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÅÁ¤ï¤ëÅê¹Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¥«¥Ã¥È¡Û¥Ñ¥Ñ¤ËÉï¤Ç¤é¤ìÌÜ¤¬¥È¥í¥ó¡Ä´Å¤¨¤Þ¤¯¤ë¤«¤Ü¤¹¤Á¤ã¤ó¡Ö¤³¤ì¤Ï»Å»ö¤Ë¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×
¡¡¡Ö¤³¤ÎÆü¤ÏÉ×¤¬Í¼Êý¤«¤é»Å»ö¤Ë¹Ô¤¯Æü¤Ç¡¢½Ð¶ÐÁ°¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Êmomozuku¤µ¤ó¡Ë
¡¡¡ÖÄÞÎ©¤Æ¤Ê¤£¤è¤¥¤Ë¤½¤Ã¤È¿¨¤ë¤Î¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÂº¤£¡×¡ÖÂ¤¬Í¥¤·¤¤¡Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¡Ö¥Õ¥¯¥í¥¦¤ÎÉ½¾ð¤ä»ÅÁð¤òºÙ¤«¤¯¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Íè¤¿Æü¤«¤éÆ²¡¹¤È´²¤°¤è¤¦¤Ê»Ò¤Ç¡¢´Ä¶¤ÈÁêÀ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡É×¤ò¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÈÇ§¼±¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¿©»ö¤äÍ·¤Ó¤ÏÉ×¤¬Ã´Åö¤·¡¢ÁÝ½ü¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ï¼«Ê¬¤¬¼õ¤±»ý¤Ä¤Ê¤ÉÌò³äÊ¬Ã´¤ò¹©É×¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æü¡¹¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤³¤È¤â¿®Íê´Ø·¸¤ò°é¤à°ì°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¡ÖÀ¸Æù¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤ÇÁ¯ÅÙ¤ä±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ëµ¤¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤¤ÊÂÎ¤æ¤¨²ø²æ¤ä¸í°û¡¢Ã¦Áö¤òËÉ¤°´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ÌÔ¶ÙÎà¤È¤ÎÀ¸³è¤Ï¼ê´Ö¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢·ò¹¯¤ä°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¹©É×¤À¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¥Ù¥ó¥¬¥ë¥ï¥·¥ß¥ß¥º¥¯¤ä¥¿¥¤¥Ï¥¯¥ª¥¦¥à¡¢à¨ÃîÎà¤äÎ¾À¸Îà¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÀ¸¤Êª¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤«¤Ü¤¹¤Ï°ì´Ó¤·¤ÆÉ×¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¡ÖÂ¾¤ÎÄ»¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤ËÉ×¤Î¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¥Õ¥¯¥í¥¦¤ÈÊë¤é¤¹Ì¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö°ìÅÙ¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â°¦¾ð¿¼¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëºÇ¹â¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·»ô°é¤Ë¤ÏÃÎ¼±¤ä´Ä¶¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¡¢¸¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤·Ú¤Ë·Þ¤¨¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤Æ°Êª¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¡£°¦¤é¤·¤¤»ÅÁð¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¸½¼Â¤â´Þ¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÅÁ¤ï¤ëÅê¹Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£