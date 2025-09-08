今田美桜さん主演・連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第24週「あんぱんまん誕生」の第117回が9月9日に放送予定です。

【写真】嵩は自宅で編集者と打ち合わせをして…

＊以下9月9日放送回のネタバレを含みます。

朝ドラ通算112作目となる『あんぱん』は、子どもたちの人気者＜アンパンマン＞を生み出したやなせたかしと、小松暢の夫婦をモデルとした物語。ヒロインの＜朝田のぶ＞を今田美桜さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じます。

のぶの母・羽多子を江口のりこさん、のぶの妹・蘭子を河合優実さん、メイコを原菜乃華さん、嵩の母・登美子を松嶋菜々子さん、謎のパン職人・屋村草吉役を阿部サダヲさんが演じます。

林田理沙アナウンサーが語りを、脚本は中園ミホさんが担当。主題歌『賜物』はRADWIMPSが手掛けています。

＜あらすじ＞

映画『千夜一夜物語』は大ヒットとなる。

手嶌（眞栄田郷敦さん）はヒットのお礼にと嵩（北村匠海さん）にある提案をする。

そんな中、訪ねてきた編集者から次回作を書いてほしいと依頼される。

なんでも大歓迎という彼女の言葉に、のぶ（今田美桜さん）は『アンパンマン』を差し出し、最後まで読むだけでも読んでほしいと迫る。