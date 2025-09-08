「阪神２−０広島」（７日、甲子園球場）

阪神・藤川球児監督の高知・城北中時代の恩師、上田修身（おさみ）氏（６３）が教え子の快挙にねぎらいの言葉を贈った。

◇ ◇

球児、おめでとう！

今年はもちろんリーグ優勝を期待していましたが、Ａクラスに入ったら十分だと思っていたのでびっくりしています。

高知商を退職してから阪神の試合はずっと見ています。４月は甲子園、８月は京セラドームでも観戦しました。手帳の日記に勝ち数を書いて、楽しませてもらいました。

“球児野球”は、ピッチャー、バッテリーを含めた守りの野球かなと。ピッチャーのリズムがいいからエラーも減る。守りのリズムが攻撃にいい影響を与えていたように思います。ベンチの雰囲気も良さそうですね。中学の頃から球児がいると、周りが明るく、ほっこりする。選手としっかりコミュニケーションを取っていたのでしょう。

コンディション面にも気を使っていましたね。春季キャンプから電話で「僕らが守ってあげないといけない」と言っていました。プレー中のケガは仕方ないですが、防げるものもあると。夏場は主力も休ませていましたし、アメリカでの経験が大きいのでしょう。ベンチの球児もいっとき疲れているのかなという時があったので「体に気をつけろよ」とだけＬＩＮＥ（ライン）を送ると「大丈夫ですよ」と返信がありました。昨秋、キャンプを訪れた時もそうでしたが、表情を見れば分かりますね。

高知は藤川阪神よりも、石井投手の話題で盛り上がっています（笑）。地元紙・高知新聞の１面にもよく掲載されていますし、すごい投手になったなあと。阪神は独走していたので、みんな安心して見ていた感じでしょうか。球児はいつも凡事徹底と言っていますが、今後も当たり前のことを当たり前にやって日本シリーズに進出することを願ってます。また観戦に行きたいと思っています。（元城北中監督）

◆上田修身（うえだ・おさみ）１９６２年６月１１日生まれ、６３歳。高知県香南市出身。高知商から日体大を経て、城北中では野球部の顧問として藤川球児（現阪神監督）を指導した。母校・高知商監督就任３年目の２０１８年には夏の甲子園出場を果たし、今年３月に監督を退いた。