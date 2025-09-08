7日、東京・代々木第二体育館で「K-1 WORLD MAX2025」が行われ、プレリミナリーファイトの3試合を含めた計20試合の熱戦が展開された。その最中、リングサイドにラウンドガールの彼氏が登場。驚きの展開に「かなりイケメン」とファンは驚き、K-1公式サポーターも「ラブラブそうでした（笑）」とコメントする一幕があった。

【映像】美女ラウンドガールとイケメン彼氏

第12試合、K-1 WORLD MAX 2025 -70kg世界最強決定トーナメントの一回戦でアイメリック・ラジジ（フランス）がアビラル・ヒマラヤン・チーター（ネパール・志村道場）を3−0の判定で下した試合でのこと。

1ラウンドはアビラルが前蹴り、ミドル、ハイキックなど多彩な攻めで翻弄。さらに右ストレートを叩き込むなど積極的な攻めでラジジから主導権を奪った。

そのラウンド終了後、次が第2ラウンドであることを示すプラカードを持ってリングに上がったのはK-1 GIRLSのキャプテンを務める“パーフェクトギャルマインド”こと波北かほ。雑誌nuts専属モデルとキャプテンを兼任する格闘好きで知られている。

するとその様子に実況が「リング上でいつもおどりK-1 GIRLSが華を添えているんですけども、K-1 GIRLSキャプテンの波北かほさんがリング上に立っています。じつは…『シャッフルアイランドSeason6』で、こちらの男性をいま（カメラが）捉えていますけど、カップルが成立しました。こちらの男性、パーソナルトレーナーのゆうたさんだということです」と切り出した。

カメラがリングサイドに座る男性の姿を捉えると「かなりイケメン」「マジか」など突然の珍しい展開に驚きの反応が。続けて実況は放送席に座るK-1公式サポーターの井口綾子に話を振ると「Tik Tokでもまわってきました」と井口。さらに「何か情報あったら教えて欲しいですが」と実況が話したことを受け、井口は笑いながら「ラブラブそうでした（笑）」と答えていた。