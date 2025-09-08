【大雨警報】山形県・山辺町、中山町、朝日町、大江町に発表 8日08:08時点
気象台は、午前8時8分に、大雨警報（土砂災害）を山辺町、中山町、朝日町、大江町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を山形市に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雨警報】山形県・山辺町、中山町、朝日町、大江町に発表 8日08:08時点
村山、庄内では、8日昼前まで土砂災害に警戒してください。村山では、8日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■山形市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
8日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□大雨警報
・土砂災害
8日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■村山市
□洪水警報
8日昼前にかけて警戒
■山辺町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
8日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■中山町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
8日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■朝日町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
8日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■大江町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
8日昼前にかけて警戒
■大石田町
□洪水警報
8日昼前にかけて警戒